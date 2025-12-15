Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero

Vecinos de Alto Comedero describieron un clima de enfrentamientos permanentes. “Hay una guerra entre barrios ”, expresó una vecina al mencionar conflictos reiterados entre jóvenes de sectores como las 47 Hectáreas, Tupac Amaru, 18 Hectáreas y zonas aledañas.
Según los testimonios recogidos, las peleas no son hechos aislados: "Ya estaban antes, no es algo nuevo”, señaló otro vecino, que aseguró que estos cruces se repiten desde hace tiempo y generan temor.
El crimen de Juan Segovia
De acuerdo con lo relatado por los vecinos, el ataque que terminó con la vida del adolescente se dio fuera del lugar donde se realizaba la fiesta. “Salió a comprar bebidas y cuando volvía lo atacaron varios chicos”, relataron.
Por el homicidio del adolescente, cuatro menores quedaron demorados para establecer su participación. La causa quedó en manos del Juzgado de Menores y continúa en etapa investigativa.
Según indicaron, muchos de estos encuentros se organizan por redes sociales y reúnen a jóvenes de distintos barrios. “Vienen chicos de otros lados pero esta vez terminó de la peor manera”, señaló otro residente.
“Antes había una garita en el barrio y la sacaron, no sabemos por qué”, expresó una vecina del sector. Según señalaron, desde que se retiró ese puesto fijo, la presencia policial disminuyó de forma notable.
Los vecinos coincidieron en la necesidad de contar con controles permanentes. “Necesitamos presencia policial en el barrio”, repitieron varios Y pidieron recorridas constantes y un mayor control durante la noche.
Algunos señalaron que los patrullajes resultan esporádicos. “A veces pasan los policías en bicicleta, pero nada más”, relató un vecino.