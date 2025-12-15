lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 12:39
Educación.

Qué documentación hay que presentar para confirmar el banco para 1er año 2026

Hasta el 17 de diciembre se puede confirmar la inscripción para el ingreso a 1er año 2026, en el marco del último sorteo de vacantes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ingreso a 1er ño inscripcion

En el marco de la última etapa del cronograma de ingreso a primer año 2026, se informó cuál es la documentación requerida para confirmar el banco en el Nivel Secundario de cara al próximo ciclo lectivo. Es importante recordar que este proceso concluirá el miércoles 17 de diciembre.

Lee además
Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la inscripción en Jujuy (Imagen realizada con IA)
Educación.

Ingreso a primer año: publicaron los listados y arranca la confirmacion de la inscripción en Jujuy
Sorteo ingreso a primer año. video
Educación.

Estos son los resultados del último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año en Jujuy

Qué documentación hay que presentar para la inscripción a 1er año 2026

Del 12 al 17 de diciembre, los padres/tutores de los estudiantes que formaron parte de la última asignación de vacantes, deberán confirmar el banco en la institución correspondiente. En ese marco, desde el Ministerio de Educación detallaron la documentación necesaria para llevar adelante el trámite:

  1. Constancia Alfanumérica de alumno regular de 7o grado (utilizada para la pre inscripción online).
  2. DNI del estudiante.
  3. DNI del padre/madre o tutor.
  4. Partida/certificado de Nacimiento (no excluyente).
  5. Ficha de salud (no excluyente).

Cabe destacar que la documentación a presentar debe ser la original y copia.

Preinscripciones para primer año
Ingreso a 1er año en Jujuy (Foto ilustrativa)

Ingreso a 1er año en Jujuy (Foto ilustrativa)

En caso de corresponder: los documentos necesarios

  • Constancia de Abanderado/a.
  • Partida de nacimiento de hermanos o Declaración jurada de filiación.
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

Puntos clave para la inscripción a 1er año 2026

  • La inscripción no está condicionada al pago de la cooperadora.
  • Cualquier adulto responsable puede realizar el trámite.
  • No realizar la inscripción definitiva implica la pérdida de la vacante.
Ingreso a 1er año
Segundo sorteo para el ingreso a 1er año.

Segundo sorteo para el ingreso a 1er año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ingreso a primer año: publicaron los listados y arranca la confirmacion de la inscripción en Jujuy

Estos son los resultados del último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año en Jujuy

Este miércoles será el último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año

Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de vacantes en Jujuy

Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

Lo que se lee ahora
confirmaron como seran los asuetos en jujuy para navidad y ano nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales
Atención.

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel