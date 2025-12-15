Qué documentación hay que presentar para confirmar el banco para 1er año 2026

En el marco de la última etapa del cronograma de ingreso a primer año 2026, se informó cuál es la documentación requerida para confirmar el banco en el Nivel Secundario de cara al próximo ciclo lectivo. Es importante recordar que este proceso concluirá el miércoles 17 de diciembre.

Qué documentación hay que presentar para la inscripción a 1er año 2026 Del 12 al 17 de diciembre, los padres/tutores de los estudiantes que formaron parte de la última asignación de vacantes, deberán confirmar el banco en la institución correspondiente. En ese marco, desde el Ministerio de Educación detallaron la documentación necesaria para llevar adelante el trámite:

Constancia Alfanumérica de alumno regular de 7o grado (utilizada para la pre inscripción online). DNI del estudiante. DNI del padre/madre o tutor. Partida/certificado de Nacimiento (no excluyente). Ficha de salud (no excluyente). Cabe destacar que la documentación a presentar debe ser la original y copia.

Preinscripciones para primer año Ingreso a 1er año en Jujuy (Foto ilustrativa) En caso de corresponder: los documentos necesarios Constancia de Abanderado/a.

Partida de nacimiento de hermanos o Declaración jurada de filiación.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI). Puntos clave para la inscripción a 1er año 2026 La inscripción no está condicionada al pago de la cooperadora.

Cualquier adulto responsable puede realizar el trámite.

No realizar la inscripción definitiva implica la pérdida de la vacante. Ingreso a 1er año Segundo sorteo para el ingreso a 1er año.

