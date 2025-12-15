lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 14:28
Para las Fiestas.

Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de navidad y año nuevo

Banco Macro te acompaña en estas Fiestas con descuentos de hasta 30%, cuotas sin interés y ahorros especiales en shoppings, heladerías y compras online.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de navidad y año nuevo

Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de navidad y año nuevo

Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en Shoppings, Negocios de Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas adheridas, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular, se podrá acceder a los siguientes beneficios:

  • Cartera General: 20% / Sin Tope.
  • Preferencial: 25% / Sin Tope.
  • Selecta: 30% / Sin Tope

Además, tendrán hasta 6 cuotas sin interés.

Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en locales adheridos de perfumerías y librerías, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto desde el celular, se podrá acceder a un ahorro del 10%, sin tope y hasta 6 cuotas sin interés.

Entre el 15 y el 24 de diciembre, en comercios adheridos de los siguientes Shoppings será posible contar con un ahorro del 10% pagando con MODO (QR o sin contacto de MODO), pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro. El tope será de $15.000 por cliente, total promoción.

CABA:

  • Galerías Pacífico.
  • Recoleta Urban Mall.
  • El Solar Shopping.

Buenos Aires:

  • Unicenter.
  • TOM (Tortugas Open Mall).
  • Terrazas de Mayo.
  • Paseo Champagnat.
  • Paseo Aldrey -Mar del Plata-.

Córdoba:

  • Patio Olmos.
  • Nuevocentro Shopping.
  • Paseo del Jockey.

Santa Fe:

  • Shopping del Siglo.
  • Portal Rosario.
  • Ribera Shopping.

Mendoza:

  • Mendoza Shopping.
  • Portal Los Andes.

Patagonia-

  • Portal Patagonia: Neuquén.
  • Portal Trelew: Chubut.

NOA:

  • Portal Salta: Salta.
  • Portal Tucumán: Tucumán.
  • Paseo Libertad
  • VAS.

Además, en todas las heladerías del país, de martes a jueves entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de 2026, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Macro, en forma exclusiva con MODO o sin contacto desde el celular –MODO NFC, Google Pay y Apple Pay- habrá múltiples beneficios:

Cartera General: 10 % de ahorro. El tope será de 10.000 pesos por cliente, total promoción.

Preferencial: 20% de ahorro. El tope será de 15.000 pesos por cliente, total promoción.

Macro Selecta: 30% de ahorro, El tope será de 20.000 pesos por cliente, total promoción.

ESPECIAL ONLINE | EXCLUSIVO MODO

Hasta el 20 de diciembre pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro en comercios adheridos de electro, tecnología, home y deco, indumentaria, farmacias y perfumerías habrá 20% de ahorro.

Los topes son los siguientes:

  • ELECTRO Y TECNOLOGÍA: $20.000 por cliente, total promoción.
  • HOME Y DECO: $20.000 por cliente, total promoción.
  • INDUMENTARIA: $12.000 por cliente, total promoción.
  • FARMACIAS Y PERFUMERÍAS: $7.000 por cliente, total promoción.

Finalmente en productos seleccionados y comercios adheridos de Electro hasta el 15 de diciembre, se podrá pagar en hasta 15 cuotas sin interés.

Los comercios adheridos son : 9Z, Banghó, BGH, Bringeri Hogar, Casa del Audio, Castillo Sacifia, Cetrogar, Compracierta, Coppel, D'Ricco, Deventas, Diggit, El Gato, Ferbi, Frávega, Hisense, iPoint, JBL, Kitchenaid, LG, Megatone, Motorola, Musimundo, Naldo, On City, Pardo Hogar, Quint, Radio Sapienza, Remy, Samsung, Smartlife, Sony, Tecnocompro, TiendaMacro, Tienda Claro, Tienda Movistar, Tienda Newsan, Tienda Personal, Tidi, Tuenti, Ultracomb, Vstore, Whirlpool, Xiaomi, y Yelmo.

Para más información hay que ingresar a www.macro.com.ar/fiestas

