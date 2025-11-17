Después de la lluvia: cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

El inicio de semana llega con cambios marcados en el tiempo para San Salvador de Jujuy y alrededores. De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días mostrarán desde chaparrones aislados hasta jornadas más cálidas y estables, con un incremento sostenido de la temperatura hacia mitad de semana. Te adelantamos cómo seguirá el clima en Jujuy .

La semana comienza con un lunes de ambiente húmedo e inestable , donde las lluvias estarán presentes en distintos momentos del día.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y no se descartan lluvias aisladas , con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde, la inestabilidad continuará: podrían registrarse chaparrones , siempre intermitentes, mientras que el viento soplará suave desde el sur. Ya por la noche, el panorama mejorará levemente, dejando un cielo parcialmente nublado y una sensación más fresca.

La jornada tendrá una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 30°C, generando un clima caluroso entre los momentos de precipitación.

Martes: el cielo se abre y vuelve la estabilidad

El martes traerá un respiro en cuanto a las lluvias. Desde la madrugada, el cielo estará despejado, permitiendo un amanecer más luminoso.

Durante la mañana y la tarde se mantendrá parcialmente nublado, sin indicios de precipitaciones, y con vientos que se moverán entre el sur, norte y noreste, aunque de manera muy leve.

Recién por la noche la nubosidad aumentará, pasando a un cielo mayormente nublado, pero siempre dentro de un marco de estabilidad. Las temperaturas acompañarán con una mínima de 17°C y una máxima de 29°C, ligeramente más moderada que la del día anterior.

Miércoles: sube la temperatura y regresa la nubosidad

El miércoles se perfila como un día cálido y mayormente tranquilo, aunque con presencia de nubosidad durante buena parte de la jornada.

Por la mañana, el cielo se verá parcialmente nublado, dejando pasar momentos de sol. Sin embargo, hacia la tarde y la noche predominará un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia.

La temperatura aumentará respecto al martes, con una mínima de 20°C y una máxima que rondará los 28°C, acompañada por vientos suaves del sudoeste que luego rotarán al noreste.

Jueves: ambiente pesado y máximas en ascenso

Hacia el jueves se consolidará el ascenso térmico. La mañana comenzará con un cielo parcialmente nublado, similar al día anterior, pero conforme avance la jornada la nubosidad se intensificará, dejando una tarde y noche mayormente nubladas.

Sin señales de precipitaciones, el protagonismo será de la temperatura: la mínima se ubicará en 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C, generando un ambiente cálido y algo pesado.