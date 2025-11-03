lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 09:31
Hermoso.

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

La primer semana de noviembre comienza con altas temperaturas. En esta nota te adelantamos como va a seguir el clima en Jujuy durante los próximos días.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

El penúltimo mes del año arrancó con buenas condiciones. Este lunes 3 de noviembre, Jujuy inició la semana con tiempo estable y altas temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima fue de 14°C y la máxima alcanzará los 28°C, con cielo despejado a parcialmente nublado durante la jornada. Los vientos soplan leves del noroeste, con velocidades de hasta 12 km/h, y no se esperan precipitaciones. ¿Cómo sigue el clima en Jujuy?

Días cálidos y temperatura en ascenso
Martes: el día más cálido de la semana

El martes 4 será la jornada más calurosa. Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 30°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se mantendrá mayormente cubierto.

Hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia entre el 10 y el 40%.

Miércoles con lluvias y descenso de temperatura

El miércoles 5 de noviembre se espera un cambio en las condiciones del tiempo. El SMN anticipa lluvias aisladas y chaparrones a lo largo del día, con temperaturas más bajas: mínima de 17°C y máxima de 21°C.

El viento se mantendrá moderado, entre 7 y 12 km/h, y el cielo continuará inestable durante toda la jornada.

Jueves: continúan los chaparrones

Para el jueves 6, el pronóstico indica precipitaciones durante la madrugada y la tarde/noche, con una probabilidad del 10 al 40%. Las temperaturas oscilarán entre 17°C y 22°C, y el ambiente se mantendrá húmedo, con cielo mayormente cubierto.

Viernes: mejora paulatina

El viernes 7 el tiempo comenzará a mejorar. Se esperan chaparrones en horas de la mañana, pero hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado sin lluvias. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C.

