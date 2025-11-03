Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.

Una vez finalizado el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, Walter Morales habló con el Lobo Capo del Norte, e hizo referencia a cómo trabajará la dirigencia de cara al próximo torneo, como así también, aclaró que en el transcurso de esta semana iniciarán a analizar la renovación de los jugadores del plantel y la continuidad de Matías Módolo.

Qué dijo Walter Morales Análisis tras la eliminación de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn En primer lugar, el presidente del Lobo, Walter Morales, aseguró que están "muy amargados" tras la eliminación de Gimnasia de Jujuy en el Reducido de la Primera Nacional porque "tenían mucha ilusión".

"Pasaron cosas en Jujuy que no ocurren nunca, teníamos mucha ilusión, le pusimos mucho amor y sacrificio. Quedar afuera en esta instancia y de esta manera, a nosotros nos duele y nos jode mucho como a todos los hinchas de Gimnasia. Hace muchísimos años que no generábamos estas expectativas, volvimos a ponerlo a Gimnasia en los lugares más altos, hace dos años que venimos peleando, tuvimos un equipo que fue animador todo el torneo".

gimnasia de jujuy deportivo madryn Renovaciones en el plantel y continuidad de Matías Módolo Sobre las renovaciones del plantel de cara al torneo 2026, Morales adelantó que, a través de un nuevo Departamento de Fútbol, comenzarán a planificar y analizar las continuidades y renovaciones del equipo. Esto se llevará a cabo a partir de esta semana.

"Está todo muy fresco, hay que ver quiénes se quieren quedar y quiénes no. Vamos a tratar para hacer lo mejor posible", dijo el presidente del Lobo, quien luego se refirió a la continuidad del cuerpo técnico comandado por Matías Módolo. Se dicen muchas cosas, con el técnico todavía no hablé, tengo muy buena relación con él pero todavía no hablamos. Tenemos que ver qué vamos a hacer a futuro Se dicen muchas cosas, con el técnico todavía no hablé, tengo muy buena relación con él pero todavía no hablamos. Tenemos que ver qué vamos a hacer a futuro

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.