Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Análisis tras la eliminación de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn
En primer lugar, el presidente del Lobo, Walter Morales, aseguró que están "muy amargados" tras la eliminación de Gimnasia de Jujuy en el Reducido de la Primera Nacional porque "tenían mucha ilusión".
"Pasaron cosas en Jujuy que no ocurren nunca, teníamos mucha ilusión, le pusimos mucho amor y sacrificio. Quedar afuera en esta instancia y de esta manera, a nosotros nos duele y nos jode mucho como a todos los hinchas de Gimnasia. Hace muchísimos años que no generábamos estas expectativas, volvimos a ponerlo a Gimnasia en los lugares más altos, hace dos años que venimos peleando, tuvimos un equipo que fue animador todo el torneo".
Renovaciones en el plantel y continuidad de Matías Módolo
Sobre las renovaciones del plantel de cara al torneo 2026, Morales adelantó que, a través de un nuevo Departamento de Fútbol, comenzarán a planificar y analizar las continuidades y renovaciones del equipo. Esto se llevará a cabo a partir de esta semana.
"Está todo muy fresco, hay que ver quiénes se quieren quedar y quiénes no. Vamos a tratar para hacer lo mejor posible", dijo el presidente del Lobo, quien luego se refirió a la continuidad del cuerpo técnico comandado por Matías Módolo.
Se dicen muchas cosas, con el técnico todavía no hablé, tengo muy buena relación con él pero todavía no hablamos. Tenemos que ver qué vamos a hacer a futuro Se dicen muchas cosas, con el técnico todavía no hablé, tengo muy buena relación con él pero todavía no hablamos. Tenemos que ver qué vamos a hacer a futuro