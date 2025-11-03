La particular foto de Franco Colapinto que eligió la Fórmula 1 para promocionar el GP de Brasil

La Fórmula 1 eligió una foto especial de Franco Colapinto para promocionar el GP de Brasil y causó furor.
El Gran Premio de Brasil se perfila como la próxima parada del calendario de la Fórmula 1 y promete ofrecer momentos intensos en un circuito histórico, conocido por sus disputas memorables. Con este contexto, la categoría difundió una imagen promocional de la carrera que incluye a Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton y Franco Colapinto.
El joven piloto de Alpine, que terminó 16º en el GP de México, buscará aprovechar un trazado que combina altas velocidades, curvas exigentes y cambios de desnivel para mejorar su rendimiento y cerrar la temporada con resultados destacados.
Aunque todavía no consiguió sumar puntos en lo que va del año, su desempeño generó buenas sensaciones dentro del equipo, mostrando tiempos muy cercanos a los de su compañero Pierre Gasly.
Cómo es el circuito de Interlagos
Conocido formalmente como Autódromo José Carlos Pace, el circuito de São Paulo se ha consolidado como uno de los más icónicos dentro del calendario de la Fórmula 1.
Desde su inauguración en 1973, ha albergado 42 ediciones del Gran Premio de Brasil y es reconocido por su alto nivel de dificultad, derivado de su recorrido en sentido antihorario y los pronunciados cambios de altura que caracterizan a la pista.
En lo que respecta al historial del Gran Premio de Brasil, Alain Prost lidera con un total de seis victorias, mientras que Michael Schumacher le sigue con cuatro conquistas.
Más atrás en la lista se encuentran Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, cada uno con tres primeros puestos en la carrera paulista.
Horarios del GP de Brasil 2025 (hora argentina)
Viernes 7 de noviembre
Práctica 1: 11:30
Clasificación sprint: 15:30
Sábado 8 de noviembre
Carrera sprint: 11:00
Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
Carrera: 14:00
Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina
Los seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de los entrenamientos, la sesión de clasificación y la carrera final mediante Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. Para quienes prefieran la televisión por cable, Fox Sports ofrecerá la cobertura completa del evento.