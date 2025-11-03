lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 11:31
Automovilismo.

La particular foto de Franco Colapinto que eligió la Fórmula 1 para promocionar el GP de Brasil

Interlagos será la próxima parada, donde el piloto de Alpine intentará aprovechar un trazado de velocidad y curvas técnicas. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
La Fórmula 1 eligió una foto especial de Franco Colapinto para promocionar el GP de Brasil y causó furor.

La Fórmula 1 eligió una foto especial de Franco Colapinto para promocionar el GP de Brasil y causó furor.

El Gran Premio de Brasil se perfila como la próxima parada del calendario de la Fórmula 1 y promete ofrecer momentos intensos en un circuito histórico, conocido por sus disputas memorables. Con este contexto, la categoría difundió una imagen promocional de la carrera que incluye a Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton y Franco Colapinto.

El joven piloto de Alpine, que terminó 16º en el GP de México, buscará aprovechar un trazado que combina altas velocidades, curvas exigentes y cambios de desnivel para mejorar su rendimiento y cerrar la temporada con resultados destacados.

El Gran Premio de Brasil será la próxima cita del calendario de la Fórmula 1.

Aunque todavía no consiguió sumar puntos en lo que va del año, su desempeño generó buenas sensaciones dentro del equipo, mostrando tiempos muy cercanos a los de su compañero Pierre Gasly.

Cómo es el circuito de Interlagos

Conocido formalmente como Autódromo José Carlos Pace, el circuito de São Paulo se ha consolidado como uno de los más icónicos dentro del calendario de la Fórmula 1.

Asi promocionó la Fórmula 1 el GP de San Pablo.

Desde su inauguración en 1973, ha albergado 42 ediciones del Gran Premio de Brasil y es reconocido por su alto nivel de dificultad, derivado de su recorrido en sentido antihorario y los pronunciados cambios de altura que caracterizan a la pista.

Características principales:

  • Ubicación: San Paulo, Brasil
  • Longitud: 4.309 km
  • Curvas: 15
  • Vuelta récord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018 – Mercedes)
  • Capacidad: 60.000 espectadores
Los fanáticos podrán seguir en vivo las prácticas, clasificación y carrera decisiva a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro.

En lo que respecta al historial del Gran Premio de Brasil, Alain Prost lidera con un total de seis victorias, mientras que Michael Schumacher le sigue con cuatro conquistas.

Más atrás en la lista se encuentran Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, cada uno con tres primeros puestos en la carrera paulista.

Horarios del GP de Brasil 2025 (hora argentina)

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica 1: 11:30
  • Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera sprint: 11:00
  • Clasificación: 15:00
El joven piloto de Alpine, que viene de finalizar 16º en México, intentará aprovechar un circuito que combina velocidad, curvas técnicas y desniveles pronunciados.

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14:00

Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

Los seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de los entrenamientos, la sesión de clasificación y la carrera final mediante Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. Para quienes prefieran la televisión por cable, Fox Sports ofrecerá la cobertura completa del evento.

