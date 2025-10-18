GP de Estados Unidos: Franco Colapinto partirá 17° en la Sprint y buscará revancha en la clasificación

El Gran Premio de Estados Unidos continúa este sábado con la carrera Sprint y más tarde con la clasificación para la competencia principal. El argentino Franco Colapinto , al mando del Alpine, largará desde la posición 17 , justo detrás del francés Pierre Gasly , quien partirá 13° .

Al tratarse de una fecha con formato Sprint, el fin de semana en el Circuito de las Américas (Austin) solo contó con una sesión de entrenamientos. Allí, Colapinto volvió a destacarse al superar a su compañero Gasly, aunque finalmente concluyó 16° en la tanda .

En la clasificación para la Sprint, Colapinto no logró avanzar a la SQ2 , mientras que Gasly sí consiguió hacerlo por escaso margen: con un tiempo de 1:35.144 , el francés se ubicó 15° y cerró 13° en la general.

“ Día difícil. Muchos baches en esta pista y el auto no va bien en los baches, así que fue complicado. Lo mejor para mañana ”, analizó el piloto argentino en diálogo con Fox Sports, haciendo referencia a las dificultades del circuito texano.

Antecedentes de Colapinto en Austin

El Circuito de las Américas ya le trae recuerdos positivos al bonaerense. En 2024, cuando competía con la escudería Williams, Colapinto tuvo una destacada actuación: tras una clasificación irregular (17°), logró escalar cinco posiciones y terminar 10° en la carrera principal, sumando puntos y protagonizando una de las maniobras más recordadas del año, con un espectacular sobrepaso a Fernando Alonso.

Ese resultado fue uno de los más importantes de su temporada debut en la Fórmula 1, consolidando su reputación como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del automovilismo argentino.

Resultados de la clasificación Sprint

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (RB) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (RB) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Horarios y transmisión en Argentina

La carrera Sprint del GP de Estados Unidos se disputará este sábado a las 14:00 (hora argentina), mientras que la clasificación para la carrera principal se realizará a las 18:00.

Ambos eventos podrán verse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN, que transmitirán toda la acción del circuito de Austin.