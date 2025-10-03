Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Singapur y por dónde verlo

Después de una breve pausa, la Fórmula 1 y Franco Colapinto regresa este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, que se disputa en el trazado urbano de Marina Bay y corresponde a la fecha 18 del campeonato . La acción comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres , programadas para las 06:30 y las 10:00 hora argentina .

El sábado se realizará la tercera práctica a las 06:30 , seguida de la clasificación a las 10:00 . La carrera principal se disputará el domingo 5 de octubre a partir de las 09:00 .

En el circuito de Marina Bay , Colapinto buscará obtener sus primeros puntos del año en una campaña complicada con Alpine , el coche más rezagado de la parrilla . Su mejor actuación hasta ahora fue el 11° puesto en el Gran Premio de Países Bajos , mientras que en Mónaco y Canadá terminó 13° .

El piloto de Pilar intentará igualar o superar su desempeño del año pasado, cuando finalizó 11° corriendo para la escudería británica Williams. En aquel Gran Premio, Colapinto se destacó con un arriesgado “dive bomb” en la largada, logrando superar a tres competidores de manera espectacular.

Por su parte, el líder del torneo es Oscar Piastri, aunque su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, lo sigue de cerca a solo 25 puntos de diferencia.

No obstante, no se puede descartar al neerlandés y tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull), quien ganó las dos últimas carreras y se acercó a 69 unidades del australiano en la tabla de posiciones.

Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Cabe recordar que toda la acción en Azerbaiyán será televisada por ESPN a través de Disney+ Premium y Fox Sports. Los horarios expresados a continuación corresponden a la hora de Argentina.

Viernes 3/10

Práctica libre 1: 06.30

Práctica libre 2: 10.00

Sábado 4/10

Práctica libre 3: 06.30

Clasificación: 10.00

Domingo 5/10