viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 10:54
Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Singapur y por dónde verlo

Tras una corta pausa, la Fórmula 1 vuelve este fin de semana a Marina Bay. Conocé toda la agenda.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
La actividad comenzará hoy con las dos primeras prácticas libres.

Después de una breve pausa, la Fórmula 1 y Franco Colapinto regresa este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, que se disputa en el trazado urbano de Marina Bay y corresponde a la fecha 18 del campeonato. La acción comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, programadas para las 06:30 y las 10:00 hora argentina.

Franco Colapinto en Fórmula 1.
Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza
Franco Colapinto enfrentó los rumores sobre su futuro en Alpine y dejó una frase contundente.
Franco Colapinto se refirió a los rumores sobre su futuro en Alpine: ¿Qué dijo?

El sábado se realizará la tercera práctica a las 06:30, seguida de la clasificación a las 10:00. La carrera principal se disputará el domingo 5 de octubre a partir de las 09:00.

Tras un breve parate, la máxima categoría del automovilismo volverá a la acción este fin de semana en el circuito callejero de Marina Bay.

Franco Colapinto va por sus primeros puntos del año

En el circuito de Marina Bay, Colapinto buscará obtener sus primeros puntos del año en una campaña complicada con Alpine, el coche más rezagado de la parrilla. Su mejor actuación hasta ahora fue el 11° puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que en Mónaco y Canadá terminó 13°.

El piloto de Pilar intentará igualar o superar su desempeño del año pasado, cuando finalizó 11° corriendo para la escudería británica Williams. En aquel Gran Premio, Colapinto se destacó con un arriesgado “dive bomb” en la largada, logrando superar a tres competidores de manera espectacular.

Por su parte, el líder del torneo es Oscar Piastri, aunque su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, lo sigue de cerca a solo 25 puntos de diferencia.

No obstante, no se puede descartar al neerlandés y tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull), quien ganó las dos últimas carreras y se acercó a 69 unidades del australiano en la tabla de posiciones.

Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Cabe recordar que toda la acción en Azerbaiyán será televisada por ESPN a través de Disney+ Premium y Fox Sports. Los horarios expresados a continuación corresponden a la hora de Argentina.

Viernes 3/10

  • Práctica libre 1: 06.30
  • Práctica libre 2: 10.00
Colapinto
Franco Colapinto y Flavio Briatore. (Foto: Instagram / @alpinef1team)

Franco Colapinto y Flavio Briatore. (Foto: Instagram / @alpinef1team)

Sábado 4/10

  • Práctica libre 3: 06.30
  • Clasificación: 10.00

Domingo 5/10

  • Carrera principal: 09.00

