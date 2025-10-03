viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 12:12
Fútbol.

Malas noticias para Scaloni: se lesionó Facundo Medina y se perdería la convocatoria

En la Champions League, el defensor argentino sufrió una lesión en el tobillo que lo dejará fuera de la próxima fecha FIFA por dos meses.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las lágrimas de un periodista que emocionaron a Lionel Scaloni en la conferencia.

Las lágrimas de un periodista que emocionaron a Lionel Scaloni en la conferencia.

A poco más de una semana de la fecha FIFA de octubre, donde la Selección Argentina se medirá ante Venezuela y Puerto Rico, Lionel Scaloni no podrá incluir a Facundo Medina en su lista, tras sufrir una lesión que lo mantendrá inactivo hasta diciembre.

Lee además
Lionel Scaloni - Conferencia de prensa
Eliminatorias.

Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina
Las lágrimas de un periodista que emocionaron a Lionel Scaloni en la conferencia.
Fútbol.

Un periodista lloró en la rueda de prensa y Lionel Scaloni se emocionó

El percance ocurrió durante la goleada del Olympique de Marsella 4-0 frente al Ajax, por la segunda jornada de la UEFA Champions League. A los 33 minutos, el defensor recibió una dura falta de Lucas Rosa y debió ser reemplazado por CJ Egan-Riley.

Facundo Medina, uno de los ausentes en la lista de Scaloni.

Qué tiene Facundo Medina

"Facundo Medina sufre un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego", informó el club francés.

El futbolista nacido en Villa Fiorito no solo se perderá los amistosos de la próxima semana con la Albiceleste, sino también la fecha FIFA de noviembre, que se extenderá del 10 al 18 y aún no tiene rivales confirmados.

Lionel Scaloni

Frente a la ausencia de Medina, Scaloni deberá replantear la convocatoria. En la lista más reciente figuraron los defensores Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Otamendi y el propio jugador del Marsella.

El exRiver y Talleres llegó esta temporada al Olympique de Marsella desde el Racing Club de Lens mediante un préstamo de 2 millones de euros con opción de compra obligatoria de 18 millones.

Facundo Medina se lesionó y no jugará hasta diciembre.

Fue uno de los refuerzos solicitados por el técnico Roberto De Zerbi. Medina comparte plantel con Balerdi, quien promovió su fichaje a comienzos de mayo: “Tengo una gran relación con él y siempre le digo que venga. A él le gustaría jugar acá. Para mí es magnífico con la pelota. Tiene carácter y sé que puede jugar acá en el Velodróme. Quiero que venga a jugar a Marsella”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina

Un periodista lloró en la rueda de prensa y Lionel Scaloni se emocionó

Lionel Scaloni analiza convocar a tres jugadores "tapados" para los amistosos de octubre

Convocados para los amistosos de la Selección Argentina: sorpresas y un regreso

Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Singapur y por dónde verlo

Lo que se lee ahora
todo lo que se define en la ultima fecha de la primera nacional: final, reducido y descenso
Fútbol.

Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. video
Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel