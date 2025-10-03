Malas noticias para Scaloni: se lesionó Facundo Medina y se perdería la convocatoria

Las lágrimas de un periodista que emocionaron a Lionel Scaloni en la conferencia.

A poco más de una semana de la fecha FIFA de octubre , donde la Selección Argentina se medirá ante Venezuela y Puerto Rico , Lionel Scaloni no podrá incluir a Facundo Medina en su lista, tras sufrir una lesión que lo mantendrá inactivo hasta diciembre .

El percance ocurrió durante la goleada del Olympique de Marsella 4-0 frente al Ajax , por la segunda jornada de la UEFA Champions League . A los 33 minutos , el defensor recibió una dura falta de Lucas Rosa y debió ser reemplazado por CJ Egan-Riley .

Facundo Medina, uno de los ausentes en la lista de Scaloni.

"Facundo Medina sufre un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego " , informó el club francés .

El futbolista nacido en Villa Fiorito no solo se perderá los amistosos de la próxima semana con la Albiceleste, sino también la fecha FIFA de noviembre, que se extenderá del 10 al 18 y aún no tiene rivales confirmados.

Lionel Scaloni

Frente a la ausencia de Medina, Scaloni deberá replantear la convocatoria. En la lista más reciente figuraron los defensores Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Otamendi y el propio jugador del Marsella.

El exRiver y Talleres llegó esta temporada al Olympique de Marsella desde el Racing Club de Lens mediante un préstamo de 2 millones de euros con opción de compra obligatoria de 18 millones.

Facundo Medina se lesionó y no jugará hasta diciembre.

Fue uno de los refuerzos solicitados por el técnico Roberto De Zerbi. Medina comparte plantel con Balerdi, quien promovió su fichaje a comienzos de mayo: “Tengo una gran relación con él y siempre le digo que venga. A él le gustaría jugar acá. Para mí es magnífico con la pelota. Tiene carácter y sé que puede jugar acá en el Velodróme. Quiero que venga a jugar a Marsella”.