miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 11:54
Fútbol.

Lionel Scaloni analiza convocar a tres jugadores "tapados" para los amistosos de octubre

El técnico evalúa distintos jugadores y variantes tácticas de cara a los próximos partidos frente a Venezuela y Puerto Rico en territorio estadounidense.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Scaloni, de 47 años, dará a conocer la nómina antes del fin de semana.

Lionel Scaloni, de 47 años, dará a conocer la nómina antes del fin de semana.

Antes de que termine la semana, Lionel Scaloni revelará la lista de jugadores convocados para los próximos dos compromisos de la selección argentina, ya con la vista puesta en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los partidos de preparación tendrán lugar en Norteamérica.

Lee además
Se confirmaron los dos amistosos que la Selección argentina va a jugar antes del Mundial 2026.
Fútbol.

La selección argentina tiene confirmado los amistosos que jugará antes del Mundial 2026
Argentina le ganó a Cuba en su presentación en el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20.

Argentina comenzó con el pie derecho

El viernes 10 de octubre, la Albiceleste chocará con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el lunes 13 se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Scaloni, de 47 años, dará a conocer la nómina antes del fin de semana.

Amistosos de preparación en Norteamérica

Más allá de consolidar estrategias y nombres de cara a la Copa del Mundo, estos amistosos funcionarán como un laboratorio de pruebas. En ese contexto, el entrenador tiene bajo seguimiento a tres jugadores considerados sorpresa que podrían sumarse al equipo.

Por eso, no sorprendería que alguno de estos jóvenes sea convocado para que el cuerpo técnico lo observe de cerca, mientras se familiariza con la identidad y el estilo de La Scaloneta, compartiendo vestuario con figuras como Messi, De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Dibu Martínez, entre otros referentes.

Giay, con la camiseta del Palmeiras.

Uno de los nombres que aparece en la agenda es Agustín Giay. El lateral derecho del Palmeiras, de 21 años, está muy familiarizado con los campos de entrenamiento de Ezeiza, gracias a su paso por las selecciones juveniles, donde incluso llegó a ejercer como capitán.

Tras un período de adaptación en Brasil, se consolidó como un jugador clave del equipo paulista, que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Además, el ex futbolista de San Lorenzo renovó recientemente su contrato con el club hasta 2030.

Giay se desempeña en una zona del campo donde ya figuran dos nombres fijos en las convocatorias: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El ex jugador de Boca perdió cierta regularidad en el Atlético de Madrid, mientras que el futbolista de River atraviesa un momento irregular en su equipo.

Anibal Moreno brilló en Racing antes de mudarse a Brasil.

Otra cara nueva bajo la lupa de Lionel Scaloni

Otra opción que sigue de cerca el entrenador es Aníbal Moreno. El mediocampista surgido de Newell’s y con un paso destacado por Racing también es una pieza clave en el Palmeiras dirigido por Abel Ferreira.

El catamarqueño, de 26 años, cuenta con experiencia en las categorías juveniles de la Selección, al igual que Giay. Por ejemplo, participó tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub 20 de 2019.

En este grupo también se destaca Lautaro Rivero, defensor de River de 21 años. Formado en las Inferiores del club, brilló durante su préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, y su institución decidió recuperarlo. Con paciencia, Marcelo Gallardo le fue dando minutos hasta transformarlo en uno de los zagueros más sólidos y confiables del equipo.

Rivero se formó en el Millonario, pero logró rodaje en Santiago del Estero.

Cada convocatoria de Scaloni incluye sorpresas, incorporando nombres inéditos con el objetivo de ampliar la plataforma de jugadores del campeón del mundo y bicampeón de América. Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Albiceleste espera con impaciencia el sorteo del Mundial, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington.

Estrategias y ampliación de la lista mundialista

El encuentro no servirá únicamente para conocer a los rivales de la selección nacional y trazar la estrategia para defender el título mundial: también se abordará la posibilidad de ampliar las listas de buena fe de 26 a 30 jugadores, una opción que resulta favorable al entrenador.

Lionel Scaloni

Los motivos principales son dos. Primero, el camino hacia la final ahora contempla ocho partidos. Segundo, el Mundial se jugará nuevamente al cierre de la temporada europea, a diferencia de Qatar, donde se disputó en diciembre.

Esto implica que los futbolistas llegarán con mayor desgaste físico, y que la necesidad de alternativas por lesiones u otros imprevistos durante el torneo será aún más significativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La selección argentina tiene confirmado los amistosos que jugará antes del Mundial 2026

Argentina comenzó con el pie derecho

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

River y Racing se enfrentan por Copa Argentina: día, hora y por dónde verlo

Mundial Sub 20: cuándo juega la Selección Argentina vs Australia

Lo que se lee ahora
El Millonario se medirá con la Academia en cancha de Rosario Central, por los cuartos de final. video
Fútbol argentino.

River y Racing se enfrentan por Copa Argentina: día, hora y por dónde verlo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel