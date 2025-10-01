Lionel Scaloni analiza convocar a tres jugadores "tapados" para los amistosos de octubre

Lionel Scaloni, de 47 años, dará a conocer la nómina antes del fin de semana.

Antes de que termine la semana, Lionel Scaloni revelará la lista de jugadores convocados para los próximos dos compromisos de la selección argentina , ya con la vista puesta en el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . Los partidos de preparación tendrán lugar en Norteamérica.

Fútbol. La selección argentina tiene confirmado los amistosos que jugará antes del Mundial 2026

El viernes 10 de octubre, la Albiceleste chocará con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami , mientras que el lunes 13 se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago .

Más allá de consolidar estrategias y nombres de cara a la Copa del Mundo , estos amistosos funcionarán como un laboratorio de pruebas . En ese contexto, el entrenador tiene bajo seguimiento a tres jugadores considerados sorpresa que podrían sumarse al equipo .

Por eso, no sorprendería que alguno de estos jóvenes sea convocado para que el cuerpo técnico lo observe de cerca, mientras se familiariza con la identidad y el estilo de La Scaloneta, compartiendo vestuario con figuras como Messi, De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Dibu Martínez, entre otros referentes.

Uno de los nombres que aparece en la agenda es Agustín Giay. El lateral derecho del Palmeiras, de 21 años, está muy familiarizado con los campos de entrenamiento de Ezeiza, gracias a su paso por las selecciones juveniles, donde incluso llegó a ejercer como capitán.

Tras un período de adaptación en Brasil, se consolidó como un jugador clave del equipo paulista, que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Además, el ex futbolista de San Lorenzo renovó recientemente su contrato con el club hasta 2030.

Giay se desempeña en una zona del campo donde ya figuran dos nombres fijos en las convocatorias: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El ex jugador de Boca perdió cierta regularidad en el Atlético de Madrid, mientras que el futbolista de River atraviesa un momento irregular en su equipo.

Anibal Moreno brilló en Racing antes de mudarse a Brasil.

Otra cara nueva bajo la lupa de Lionel Scaloni

Otra opción que sigue de cerca el entrenador es Aníbal Moreno. El mediocampista surgido de Newell’s y con un paso destacado por Racing también es una pieza clave en el Palmeiras dirigido por Abel Ferreira.

El catamarqueño, de 26 años, cuenta con experiencia en las categorías juveniles de la Selección, al igual que Giay. Por ejemplo, participó tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub 20 de 2019.

En este grupo también se destaca Lautaro Rivero, defensor de River de 21 años. Formado en las Inferiores del club, brilló durante su préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, y su institución decidió recuperarlo. Con paciencia, Marcelo Gallardo le fue dando minutos hasta transformarlo en uno de los zagueros más sólidos y confiables del equipo.

Cada convocatoria de Scaloni incluye sorpresas, incorporando nombres inéditos con el objetivo de ampliar la plataforma de jugadores del campeón del mundo y bicampeón de América. Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Albiceleste espera con impaciencia el sorteo del Mundial, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington.

Estrategias y ampliación de la lista mundialista

El encuentro no servirá únicamente para conocer a los rivales de la selección nacional y trazar la estrategia para defender el título mundial: también se abordará la posibilidad de ampliar las listas de buena fe de 26 a 30 jugadores, una opción que resulta favorable al entrenador.

Los motivos principales son dos. Primero, el camino hacia la final ahora contempla ocho partidos. Segundo, el Mundial se jugará nuevamente al cierre de la temporada europea, a diferencia de Qatar, donde se disputó en diciembre.

Esto implica que los futbolistas llegarán con mayor desgaste físico, y que la necesidad de alternativas por lesiones u otros imprevistos durante el torneo será aún más significativa.