Franco Colapinto terminó 19° en la primera práctica en el circuito callejero de Bakú

El piloto argentino Franco Colapinto vivió una primera sesión de entrenamientos en Bakú con sensaciones encontradas. En el circuito callejero donde este domingo se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán , el pilarense terminó penúltimo, superando únicamente a su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, con una ventaja de apenas 119 milésimas. Quedó a 2.595 segundos del más veloz, el inglés Lando Norris (McLaren).

Colapinto volverá a subirse a su Alpine en el día de hoy , para encarar la segunda práctica. Su objetivo es claro: mejorar tiempos pensando en la clasificación de sábado y la carrera del domingo, donde buscará repetir su gran actuación del año pasado con Williams, cuando finalizó octavo, su mejor resultado en la Fórmula 1.

La escudería francesa ya confirmó que Pierre Gasly será su piloto principal el año próximo.

La primera tanda estuvo marcada por un accidente que detuvo la sesión por más de 25 minutos. Mientras Carlos Sainz transitaba la curva 16, una parte del pianito se soltó, generando bandera roja y obligando a todos los pilotos a regresar a boxes. Este imprevisto trastocó los planes de todos los equipos.

Con solo 20 minutos para girar, el australiano Oscar Piastri logró salir a la pista tras una reparación en su motor, y terminó segundo, apenas detrás de Norris. Completó el podio de la sesión el monegasco Charles Leclerc.

Colapinto pudo completar recién después de la pausa 14 vueltas cronometradas, con una progresión que lo llevó desde 1m47s798 en su primera vuelta hasta su mejor registro de 1m45s299, superando a Gasly pero sin alcanzar a los demás pilotos en la parrilla.

Momentos curiosos

Detrás de los tres líderes se acomodaron el Mercedes de George Russell, el Williams de Alex Albon, que mostró su fortaleza en este tipo de circuitos callejeros, y los Red Bull de Yuki Tsunoda y Max Verstappen. El neerlandés, campeón del mundo, no logró avanzar más porque tuvo que abortar una vuelta rápida en los últimos minutos tras perderse en una curva.

El momento curioso de la jornada lo protagonizó Sainz, al confundirse y entrar por error al box de Alpine, el equipo de Colapinto y Gasly, cuando debía dirigirse al suyo, Williams. El Top 10 de la sesión lo completó Isack Hadjar. A pesar del incidente en pista, la práctica se llevó a cabo sin accidentes serios, aunque Lewis Hamilton pudo haber golpeado fuerte su Ferrari tras irse contra el muro en la curva 5, pero logró evitar daños mayores.