Tiene 12 años, es jujeña y brilla en Netflix junto a Leonardo Sbaraglia: quién es Francesca Varela

"Las Maldiciones" es una miniserie de Netflix protagonizada por Leonardo Sbaraglia y la joven jujeña Francesca Varela, que mezcla thriller político y drama familiar. Filmada en diversas localidades de la provincia de Jujuy, la serie se estrenó el viernes 13 de septiembre de 2025 y su trama se centra en un gobernador de una provincia del norte argentino que enfrenta la explotación de litio y el secuestro de su hija.

En una entrevista con Canal 4, la joven jujeña Francesca Varela, contó sobre su experiencia en el rodaje de la miniserie y de cómo fue el camino para llegar a ser la elegida por Martín Hodara y Daniel Burman, creadores de la serie.

"Desde los 4 años que hago teatro y siempre me presento en castings. En julio del año pasado me enteré del casting por un familiar, pasé por varias etapas, primero fue un casting presencial en un teatro, el segundo por zoom, el tercero con Daniel Burman el creador de la serie, y por último con Martín Hodara y Daniel Burman y ahí ya quedé. Fue largo el tiempo, era un mes de espera entre cada etapa", expresó Francesca.

Además agregó, como fue el momento en que se estrenó "Las Maldiciones": "fue shockeante verme en la serie, la vi junto a toda la familia, y la verdad que fue un shock, pero muy lindo a la vez".

- FRANCESCA VARELA - actriz jujeña - Todojujuy Su vínculo con Leonardo Sbaraglia La actriz jujeña, revela que trabajar en una serie en Netflix para ella fue una gran experiencia y muy contenedora ya que todo el equipo la trató muy bien, agregando que: "Me gustó mucho ver los detrás de escenas, es otro mundo distinto a lo que se ve en el producto final". "Leo Sbaraglia es un personaje, si bien no compartí escenas en el rodado, si compartí momentos. Estábamos en el restaurante y se ponía a recitar en francés, o a tocar la guitarra, o a pasar sus líneas. Además también, al interpretar a un gobernador del norte argentino, intentaba sacarme la tonada y siempre me hacía reír". Para finalizar expresó cómo quiere continuar su vida: "Me veo actuando, uno de mis sueños es seguir dedicándome a lo que me gusta en lo artístico, baile, canto, teatro, todo lo que se me presente lo hago con amor y esfuerzo".

