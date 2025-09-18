jueves 18 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de septiembre de 2025 - 12:29
Serie.

Tiene 12 años, es jujeña y brilla en Netflix junto a Leonardo Sbaraglia: quién es Francesca Varela

La miniserie de Netflix, "Las Maldiciones", que sigue entre las más vistas en Argentina, cuenta con la participación de una jujeña.

Por  Analía Farfán
Maledictions (Las maldiciones).

"Las Maldiciones" es una miniserie de Netflix protagonizada por Leonardo Sbaraglia y la joven jujeña Francesca Varela, que mezcla thriller político y drama familiar. Filmada en diversas localidades de la provincia de Jujuy, la serie se estrenó el viernes 13 de septiembre de 2025 y su trama se centra en un gobernador de una provincia del norte argentino que enfrenta la explotación de litio y el secuestro de su hija.

Lee además
La actriz española Ana Rujas interpreta al personaje de La gallega.
Streaming.

Furor por "En el Barro", de Netflix: ¿Quién es la actriz que encarna a "La gallega"?
El motivo por el que cambiaron al actor de Largo en Merlina, la serie de Netflix.
Streaming.

El motivo por el que cambiaron al actor de 'Largo' en "Merlina", la serie de Netflix

Embed

En una entrevista con Canal 4, la joven jujeña Francesca Varela, contó sobre su experiencia en el rodaje de la miniserie y de cómo fue el camino para llegar a ser la elegida por Martín Hodara y Daniel Burman, creadores de la serie.

"Desde los 4 años que hago teatro y siempre me presento en castings. En julio del año pasado me enteré del casting por un familiar, pasé por varias etapas, primero fue un casting presencial en un teatro, el segundo por zoom, el tercero con Daniel Burman el creador de la serie, y por último con Martín Hodara y Daniel Burman y ahí ya quedé. Fue largo el tiempo, era un mes de espera entre cada etapa", expresó Francesca.

Además agregó, como fue el momento en que se estrenó "Las Maldiciones": "fue shockeante verme en la serie, la vi junto a toda la familia, y la verdad que fue un shock, pero muy lindo a la vez".

Embed - FRANCESCA VARELA - actriz jujeña - Todojujuy

Su vínculo con Leonardo Sbaraglia

La actriz jujeña, revela que trabajar en una serie en Netflix para ella fue una gran experiencia y muy contenedora ya que todo el equipo la trató muy bien, agregando que: "Me gustó mucho ver los detrás de escenas, es otro mundo distinto a lo que se ve en el producto final".

"Leo Sbaraglia es un personaje, si bien no compartí escenas en el rodado, si compartí momentos. Estábamos en el restaurante y se ponía a recitar en francés, o a tocar la guitarra, o a pasar sus líneas. Además también, al interpretar a un gobernador del norte argentino, intentaba sacarme la tonada y siempre me hacía reír".

Para finalizar expresó cómo quiere continuar su vida: "Me veo actuando, uno de mis sueños es seguir dedicándome a lo que me gusta en lo artístico, baile, canto, teatro, todo lo que se me presente lo hago con amor y esfuerzo".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Furor por "En el Barro", de Netflix: ¿Quién es la actriz que encarna a "La gallega"?

El motivo por el que cambiaron al actor de 'Largo' en "Merlina", la serie de Netflix

Netflix: los estrenos de septiembre de 2025

¿Cuándo sale la tercera temporada de Merlina en Netflix?

Luz Tito vuelve a Jujuy tras su participación en Gran Hermano 2025

Lo que se lee ahora
Luz Tito vuelve a Jujuy.
¡Bienvenida!

Luz Tito vuelve a Jujuy tras su participación en Gran Hermano 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Matías Jurado. video
Caso.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, declaró y rompió el silencio

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy. video
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

Todas las elegidas en la Elección Capital
Contra el hate.

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

Robó un autoen Chijra y atacó a policías con un cuchillo
In fraganti.

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel