Netflix: los estrenos de septiembre de 2025

Todos los estrenos de películas y series en septiembre de 2025.

En septiembre de 2025, Netflix vuelve a captar la atención de sus usuarios en Latinoamérica con un catálogo renovado lleno de estrenos de series y películas. La programación incluye desde producciones internacionales de gran envergadura hasta contenidos originales regionales, asegurando opciones para distintos públicos y edades.

En un escenario de competencia creciente entre plataformas de streaming, Netflix mantiene su posicionamiento líder al ofrecer una selección diversa: temporadas nuevas de series populares, producciones locales con temáticas actuales y películas clásicas que regresan al repertorio.

Estrenos de Netflix. Los lanzamientos de septiembre de 2025 están diseñados para captar tanto a quienes buscan estrenos recientes como a quienes prefieren títulos consagrados.

Entre los lanzamientos más esperados se encuentra la segunda parte de la temporada final de Merlina (Wednesday), disponible desde la primera semana del mes. Los aficionados al anime podrán disfrutar de La nobleza de las flores, mientras que el drama político argentino Las maldiciones promete generar debate gracias a su enfoque local y su reparto destacado.

En cuanto a cine, el mes comienza con una selección de clásicos contemporáneos, incluyendo títulos como La La Land, Inglourious Basterds y la saga Shrek. Shrek.jpg Asimismo, se esperan eventos destacados, como la transmisión en directo del combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, un momento histórico para el streaming deportivo. Septiembre también incluye producciones originales que muestran la riqueza cultural de Latinoamérica, como la serie colombiana The Guest o la vuelta de Love Is Blind: Brazil en una edición especial para mayores de 50 años. Netflix refuerza así su apuesta por contenidos tanto locales como internacionales, capaces de atraer a audiencias diversas. Series que llegan a Netflix en septiembre de 2025 1/9/2025 – A Thousand Tomorrows: nueva serie romántica con toques de drama.

3/9/2025 – Merlina: Temporada 2 – Parte 2: capítulos finales de la exitosa historia de la familia Addams.

4/9/2025 – Cuenta atrás: Canelo v Crawford: docu-serie sobre el combate histórico.

4/9/2025 – Pokémon Concierge (Parte 2): continúa la serie de animación japonesa. Pokemon 7/9/2025 – La nobleza de las flores: anime romántico basado en el manga homónimo.

10/9/2025 – Las muertas: adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia sobre feminicidios en México.

10/9/2025 – Love Is Blind: Brazil T5 (+50): reality en versión para mayores de 50.

11/9/2025 – Tyler Perry’s Beauty in Black T2: humor y drama con el sello de Perry.

11/9/2025 – Wolf King T2: regresa el thriller de acción sobrenatural.

11/9/2025 – Diary of a Ditched Girl: comedia juvenil con enredos amorosos.

11/9/2025 – Kontrabida Academy: sátira sobre villanos en entrenamiento.

12/9/2025 – Maledictions (Las maldiciones): thriller político argentino con gran elenco. Maledictions (Las maldiciones). 12/9/2025 – You and Everything Else: drama romántico internacional.

12/9/2025 – Ratu Ratu Queens: ficción filipina de mujeres empoderadas.

17/9/2025 – 1670 T2: sátira histórica polaca.

17/9/2025 – Next Gen Chef: reality de cocina con nuevos talentos.

17/9/2025 – Matchroom: The Greatest Showmen: documental sobre boxeo y figuras icónicas.

18/9/2025 – The BA**DS of Bollywood*: exploración crítica del cine indio.

18/9/2025 – Black Rabbit: drama policial con misterio.

18/9/2025 – Platonic: Blue Moon Hotel: comedia romántica ambientada en un hotel turístico. Black Rabbit. 19/9/2025 – Billionaires’ Bunker: reality sobre millonarios en aislamiento.

19/9/2025 – Haunted Hotel: serie de terror y suspenso.

19/9/2025 – She Said Maybe: comedia moderna sobre relaciones.

19/9/2025 – El refugio atómico: serie española dirigida por Álex Pina.

22/9/2025 – Blippi’s Job Show T2: educativo e infantil.

23/9/2025 – Cristela Alonzo: Upper Classy: especial de stand-up.

24/9/2025 – The Guest: serie colombiana de suspenso.

25/9/2025 – Alice in Borderland T3: regresa el popular drama japonés.

25/9/2025 – House of Guinness: drama histórico.

25/9/2025 – Wayward: nueva serie de ciencia ficción.

26/9/2025 – Ángela: miniserie basada en hechos reales.

26/9/2025 – French Lover: comedia romántica francesa.

26/9/2025 – Pokémon Horizons T2 – Parte 4: nuevos episodios del anime.

26/9/2025 – Ruth & Boaz: drama histórico bíblico.

30/9/2025 – Interview with the Vampire T2: nueva temporada basada en la saga de Anne Rice.

30/9/2025 – Earthquake: Joke Telling Business: especial de comedia.

30/9/2025 – Nightmares of Nature: Cabin in the Woods: documental de naturaleza con toques de terror. La serie Ángela está basada en una historia real. Películas que llegan a Netflix en septiembre de 2025 1° de septiembre: 8 Mile

La La Land

Inglourious Basterds

Shrek 1, 2 y 3

Charlie and the Chocolate Factory y Willy Wonka & the Chocolate Factory

The Amazing Spider-Man 1 y 2

E.T. the Extra-Terrestrial E.T., el extraterrestre. Boyz in the Hood

Bridesmaids

Chicken Run

Inside Man y Inside Man: Most Wanted

Knocked Up

Liar Liar

Stand by Me

