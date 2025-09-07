Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza

Franco Colapinto en Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto culminó en la 17ª posición en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza.

Durante la carrera, Colapinto enfrentó dificultades con el rendimiento de su monoplaza, lo que le impidió avanzar en posiciones. A pesar de sus esfuerzos, no pudo sumar puntos en esta fecha. El piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria, seguido por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Cómo sigue la Fórmula 1 Con este resultado, Colapinto continúa acumulando experiencia en su temporada con Alpine, equipo con el que firmó contrato para participar en cinco Grandes Premios. Su próxima oportunidad será en el Gran Premio de Japón, donde buscará mejorar su desempeño y acercarse a la zona de puntos.

El Gran Premio de Italia marcó el cierre de la gira europea de la Fórmula 1, y Colapinto se prepara para afrontar nuevos desafíos en el continente asiático.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.