Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza

El piloto argentino Franco Colapinto culminó en la 17ª posición en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El argentino Franco Colapinto finalizó en la 17° posición del Gran Premio de Monza de Fórmula 1. Max Verstappen fue el gran ganador de la jornada.
El piloto argentino Franco Colapinto culminó en la 17ª posición en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza.
Durante la carrera, Colapinto enfrentó dificultades con el rendimiento de su monoplaza, lo que le impidió avanzar en posiciones. A pesar de sus esfuerzos, no pudo sumar puntos en esta fecha. El piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria, seguido por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.
Con este resultado, Colapinto continúa acumulando experiencia en su temporada con Alpine, equipo con el que firmó contrato para participar en cinco Grandes Premios. Su próxima oportunidad será en el Gran Premio de Japón, donde buscará mejorar su desempeño y acercarse a la zona de puntos.
El Gran Premio de Italia marcó el cierre de la gira europea de la Fórmula 1, y Colapinto se prepara para afrontar nuevos desafíos en el continente asiático.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.