7 de septiembre de 2025 - 11:31
Automovilismo.

Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza

El argentino Franco Colapinto finalizó en la 17° posición del Gran Premio de Monza de Fórmula 1. Max Verstappen fue el gran ganador de la jornada.

Durante la carrera, Colapinto enfrentó dificultades con el rendimiento de su monoplaza, lo que le impidió avanzar en posiciones. A pesar de sus esfuerzos, no pudo sumar puntos en esta fecha. El piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria, seguido por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Cómo sigue la Fórmula 1

Con este resultado, Colapinto continúa acumulando experiencia en su temporada con Alpine, equipo con el que firmó contrato para participar en cinco Grandes Premios. Su próxima oportunidad será en el Gran Premio de Japón, donde buscará mejorar su desempeño y acercarse a la zona de puntos.

El Gran Premio de Italia marcó el cierre de la gira europea de la Fórmula 1, y Colapinto se prepara para afrontar nuevos desafíos en el continente asiático.

