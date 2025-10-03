Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Entre este sábado 4 y domingo 5 de octubre, el torneo de la Primera Nacional llegará al final de la fase regular. Pero todavía queda mucho por resolverse: el primer ascenso a la Liga Profesional, los clasificados al Reducido y el último descenso.

Primera Nacional: definición por el primer ascenso Deportivo Madryn ya aseguró la Zona A y espera en la gran final por el ascenso directo. Su rival saldrá de la Zona B, que llega con cuatro equipos en carrera:

Gimnasia de Mendoza (60 puntos)

Estudiantes de Caseros (58)

Morón (57)

Estudiantes de Río Cuarto (57)

El Lobo mendocino recibirá a Defensores de Belgrano, mientras que Estudiantes de Caseros visitará a Mitre, Morón jugará contra Chaco For Ever y el León cordobés viajará a Salta para enfrentar a Central Norte.

MADRYN1 Deportivo Madryn es el primer finalista del ascenso Reducido por el segundo ascenso Los clasificados serán del 2° al 8° puesto de cada zona, más el perdedor de la final por el primer ascenso. Zona A : Atlanta, Tristán Suárez, San Miguel, Gimnasia y Tiro, Patronato y San Martín (T). El último cupo saldrá entre Maipú y Colegiales .

: Atlanta, Tristán Suárez, San Miguel, Gimnasia y Tiro, Patronato y San Martín (T). El último cupo saldrá entre . Zona B: Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever, Temperley y los tres que queden detrás del finalista (hoy: Estudiantes de Caseros, Morón y Estudiantes RC). El lugar restante se lo disputan Agropecuario (51), Chacarita (49) y Defensores (48). Cruces provisorios de primera fase Atlanta vs. Agropecuario Estudiantes (B) vs. Maipú Tristán Suárez vs. Temperley Morón vs. San Martín (T) San Miguel vs. Chaco For Ever Estudiantes RC vs. Patronato Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia Jujuy El perdedor de la final por el primer ascenso ingresará directamente en la segunda fase. gimnasia de jujuy Último descenso Ya descendieron Arsenal, CADU y Talleres de Remedios de Escalada. El último boleto al Federal A se definirá entre: Almagro (35 puntos, recibe a Güemes)

Alvarado (33 puntos, visita a Arsenal) Primera Nacional: Fecha 34 - Zona A Sábado 4 de octubre – 15.30 Ferro vs. Patronato Almagro vs. Güemes San Miguel vs. San Martín (T) Quilmes vs. Tristán Suárez Racing de Córdoba vs. Gimnasia y Tiro Atlanta vs. Maipú Colegiales vs. Deportivo Madryn Arsenal vs. Alvarado image Primera Nacional: Fecha 34 - Zona B Domingo 5 de octubre – 15.30 Agropecuario vs. San Telmo Gimnasia (J) vs. Chacarita Gimnasia (M) vs. Defensores de Belgrano Central Norte vs. Estudiantes de Río Cuarto Chaco For Ever vs. Deportivo Morón Almirante Brown vs. Talleres (RE) Mitre (SdE) vs. Estudiantes de Caseros Colón vs. CADU Temperley vs. Chicago Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita (Archivo) Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita (Archivo) Lunes 6 de octubre – 20.00 All Boys vs. Los Andes

