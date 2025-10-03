Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Entre este sábado 4 y domingo 5 de octubre, el torneo de la Primera Nacional llegará al final de la fase regular. Pero todavía queda mucho por resolverse: el primer ascenso a la Liga Profesional, los clasificados al Reducido y el último descenso.
Primera Nacional: definición por el primer ascenso
Deportivo Madryn ya aseguró la Zona A y espera en la gran final por el ascenso directo. Su rival saldrá de la Zona B, que llega con cuatro equipos en carrera:
El Lobo mendocino recibirá a Defensores de Belgrano, mientras que Estudiantes de Caseros visitará a Mitre, Morón jugará contra Chaco For Ever y el León cordobés viajará a Salta para enfrentar a Central Norte.
Reducido por el segundo ascenso
Los clasificados serán del 2° al 8° puesto de cada zona, más el perdedor de la final por el primer ascenso.
- Zona A: Atlanta, Tristán Suárez, San Miguel, Gimnasia y Tiro, Patronato y San Martín (T). El último cupo saldrá entre Maipú y Colegiales.
- Zona B: Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever, Temperley y los tres que queden detrás del finalista (hoy: Estudiantes de Caseros, Morón y Estudiantes RC). El lugar restante se lo disputan Agropecuario (51), Chacarita (49) y Defensores (48).
Cruces provisorios de primera fase
- Atlanta vs. Agropecuario
- Estudiantes (B) vs. Maipú
- Tristán Suárez vs. Temperley
- Morón vs. San Martín (T)
- San Miguel vs. Chaco For Ever
- Estudiantes RC vs. Patronato
- Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia Jujuy
El perdedor de la final por el primer ascenso ingresará directamente en la segunda fase.
Último descenso
Ya descendieron Arsenal, CADU y Talleres de Remedios de Escalada. El último boleto al Federal A se definirá entre:
- Almagro (35 puntos, recibe a Güemes)
- Alvarado (33 puntos, visita a Arsenal)
Primera Nacional: Fecha 34 - Zona A
Sábado 4 de octubre – 15.30
Ferro vs. Patronato
Almagro vs. Güemes
San Miguel vs. San Martín (T)
Quilmes vs. Tristán Suárez
Racing de Córdoba vs. Gimnasia y Tiro
Atlanta vs. Maipú
Colegiales vs. Deportivo Madryn
Arsenal vs. Alvarado
Primera Nacional: Fecha 34 - Zona B
Domingo 5 de octubre – 15.30
Agropecuario vs. San Telmo
Gimnasia (J) vs. Chacarita
Gimnasia (M) vs. Defensores de Belgrano
Central Norte vs. Estudiantes de Río Cuarto
Chaco For Ever vs. Deportivo Morón
Almirante Brown vs. Talleres (RE)
Mitre (SdE) vs. Estudiantes de Caseros
Colón vs. CADU
Temperley vs. Chicago
Lunes 6 de octubre – 20.00
All Boys vs. Los Andes
