viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 08:25
Fútbol.

Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Este fin de semana finaliza la ronda regular de la Primera Nacional y en ambas zonas se definirán puntos clave: quién juega por el primer ascenso, los que ingresan al reducido y el último descenso.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
primera nacional campeon

Entre este sábado 4 y domingo 5 de octubre, el torneo de la Primera Nacional llegará al final de la fase regular. Pero todavía queda mucho por resolverse: el primer ascenso a la Liga Profesional, los clasificados al Reducido y el último descenso.

Gimnasia de Jujuy vs Chacarita
Primera Nacional.

"Jujuyazo", la movida de los hinchas de Chacarita ante Gimnasia de Jujuy: de qué se trata
Gimnasia de Jujuy temporada 2025
Zona B.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy con Chacarita para definir la posición en el Reducido

  • Gimnasia de Mendoza (60 puntos)
  • Estudiantes de Caseros (58)
  • Morón (57)
  • Estudiantes de Río Cuarto (57)

El Lobo mendocino recibirá a Defensores de Belgrano, mientras que Estudiantes de Caseros visitará a Mitre, Morón jugará contra Chaco For Ever y el León cordobés viajará a Salta para enfrentar a Central Norte.

MADRYN1
Deportivo Madryn es el primer finalista del ascenso

Deportivo Madryn es el primer finalista del ascenso

Reducido por el segundo ascenso

Los clasificados serán del 2° al 8° puesto de cada zona, más el perdedor de la final por el primer ascenso.

  • Zona A: Atlanta, Tristán Suárez, San Miguel, Gimnasia y Tiro, Patronato y San Martín (T). El último cupo saldrá entre Maipú y Colegiales.
  • Zona B: Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever, Temperley y los tres que queden detrás del finalista (hoy: Estudiantes de Caseros, Morón y Estudiantes RC). El lugar restante se lo disputan Agropecuario (51), Chacarita (49) y Defensores (48).

Cruces provisorios de primera fase

  1. Atlanta vs. Agropecuario
  2. Estudiantes (B) vs. Maipú
  3. Tristán Suárez vs. Temperley
  4. Morón vs. San Martín (T)
  5. San Miguel vs. Chaco For Ever
  6. Estudiantes RC vs. Patronato
  7. Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia Jujuy

El perdedor de la final por el primer ascenso ingresará directamente en la segunda fase.

gimnasia de jujuy

Último descenso

Ya descendieron Arsenal, CADU y Talleres de Remedios de Escalada. El último boleto al Federal A se definirá entre:

  • Almagro (35 puntos, recibe a Güemes)
  • Alvarado (33 puntos, visita a Arsenal)

Primera Nacional: Fecha 34 - Zona A

Sábado 4 de octubre – 15.30

Ferro vs. Patronato

Almagro vs. Güemes

San Miguel vs. San Martín (T)

Quilmes vs. Tristán Suárez

Racing de Córdoba vs. Gimnasia y Tiro

Atlanta vs. Maipú

Colegiales vs. Deportivo Madryn

Arsenal vs. Alvarado

image

Primera Nacional: Fecha 34 - Zona B

Domingo 5 de octubre – 15.30

Agropecuario vs. San Telmo

Gimnasia (J) vs. Chacarita

Gimnasia (M) vs. Defensores de Belgrano

Central Norte vs. Estudiantes de Río Cuarto

Chaco For Ever vs. Deportivo Morón

Almirante Brown vs. Talleres (RE)

Mitre (SdE) vs. Estudiantes de Caseros

Colón vs. CADU

Temperley vs. Chicago

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita (Archivo)
Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita (Archivo)

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita (Archivo)

Lunes 6 de octubre – 20.00

All Boys vs. Los Andes

