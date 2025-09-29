lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 08:30
Zona B.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy con Chacarita para definir la posición en el Reducido

Ya clasificado al Reducido y a la Copa Argentina, Gimnasia de Jujuy disputará la última fecha ante Chacarita en el Estadio 23 de Agosto.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy temporada 2025

Gimnasia de Jujuy temporada 2025

Este fin de semana se disputará la última fecha de la Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy recibirá a Chacarita en el Estadio 23 de Agosto, con el objetivo de clasificar entre los primeros en el Reducido.

En las últimas horas, a causa de los resultados que se dieron en la Zona B, el Lobo consiguió asegurarse la clasificación tanto a la Copa Argentina como a la próxima ronda de la Primera Nacional.

gimnasia de jujuy

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Chacarita por la última fecha de la Primera Nacional

Por la Fecha 34 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy recibirá el próximo domingo 5 de octubre a Chacarita en el Estadio 23 de Agosto. El encuentro, por ahora, está estipulado para las 15.30 hs, teniendo en cuenta que todos los partidos de la Zona B están programados para el mismo día, mientras que los choques por la Zona A se disputarán el sábado.

Cabe destacar que el Lobo ya se aseguró un lugar entre los ocho clasificados al Reducido, aunque tendrá que disputar este encuentro y aguardar otros resultados para definir en qué posición finalizará en la tabla.

gimnasia de jujuy chacarita

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs. Chacarita

Embed

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Después de la cuarta derrota consecutiva, el equipo de Matías Módolo descendió de los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Zona B, ocupando el quinto lugar con 54 puntos. La cima es encabezada por Gimnasia de Mendoza con 60 unidades, seguido por Estudiantes de Caseros con 58, mientras que Morón y Estudiantes de Río Cuarto lo escoltan con 57 puntos.

Si bien matemáticamente el Lobo jujeño no puede escalar hasta la punta de la tabla, en la última fecha buscará posicionarse entre los primeros puestos, lo que le otorgará el beneficio de definir de local en el Reducido.

tabla primera nacional

Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido
Clasificado.

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido de la Primera Nacional

Por  Claudio Serra

