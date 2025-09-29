Quién es el ex Gimnasia de Jujuy que descendió con Arsenal a la Primera B Metropolitana

Arsenal de Sarandí descendió a la Primera B Metropolitana tras perder 2-1 ante Deportivo Madryn en la Fecha 33 de la Primera Nacional. En el plantel profesional se encuentra un ex Gimnasia de Jujuy: se trata de Darío Franco, el entrenador actual del Viaducto.

Darío Franco asumió como entrenador de Arsenal el 16 de abril del 2025. El experimentado DT debutó a mando del Viaducto ante Güemes de Santiago del Estero, donde cayó por 1-0. Actualmente, continuaba a mando del equipo que perdió la categoría, y luego de 33 años, volverá a disputar la Primera B Metropolitana.

Franco tuvo paso por Gimansia de Jujuy, y se despidió del plantel albiceleste en marzo de 2023. El ciclo del entrenador habí iniciado en el club en abril de 2022.

En aquel momento, el Lobo había empatado contra Brown de Adrogué. Tras el encuentro, la dirigencia encabezada por Juan Brajcich tomó la determinación de que el entrenador no continuara al mando del equipo profesional.

Arsenal descendió a la Primera B Metropolitana

La caída de Arsenal se selló en un encuentro disputado en Puerto Madryn, donde el equipo dirigido por Darío Franco buscaba una victoria que le permitiera mantener vivas sus esperanzas de permanencia. Sin embargo, el puntero de la Zona A, Deportivo Madryn, impuso condiciones en el segundo tiempo.

Tras una primera mitad pareja y disputada, los locales encontraron espacios y anotaron dos goles en rápida sucesión, obra de Nicolás Mana y Diego Crego. El descuento de Tomás González para la visita encendió una breve ilusión, pero el marcador no se movió más y el club bonaerense quedó sin posibilidades matemáticas de evitar el descenso.

El regreso de Arsenal a la Primera B Metropolitana representa un giro drástico en la historia reciente de la institución. Fundado por Julio Humberto Grondona en 1957, el club vivió un período de esplendor en las últimas décadas, con cinco títulos en su haber y una presencia destacada en la Primera División del fútbol argentino.

Entre sus hitos locales se encuentran el Clausura y la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013. En el plano internacional, celebró la Copa Sudamericana 2007 y la Copa Suruga Bank 2008.

Después Arsenal descendió de la máxima categoría a finales de 2023 y, desde entonces, solo logró sostenerse dos temporadas en la Primera Nacional. En la campaña 2024, el equipo logró salvarse por escaso margen, pero en en el actual torneo no pudo revertir la tendencia negativa.