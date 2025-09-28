Deportivo Madryn es el primer finalista del ascenso

Deportivo Madryn venció a Arsenal 2-1 en la fecha 33 de la Primera Nacional con los goles de Nicolás Maná (2′ ST) y Diego Crego (17′ ST), mientras que Tomás González descontó para Arsenal (24′ ST) y de esta manera es el primer finalista del torneo de ascenso. Desde el comienzo del segundo tiempo, Madryn salió decidido a dominar y rápidamente abrió el marcador con el gol de Maná a los 3 minutos. Más tarde, Crego amplió la ventaja a los 17 minutos. Arsenal descontó a los 24 minutos y tuvo chances de remontar, pero no logró igualar y el triunfo quedó para Madryn.
Con este resultado, Deportivo Madryn alcanzó los 60 puntos y ningún equipo podrá superarlo en la Zona A, consiguiendo así su boleto a la final por el ascenso, etapa clave para intentar subir a la máxima categoría. Ahora deberá esperar por el rival que clasifique desde la Zona B.
En el partido, Madryn dominó la posesión con un 54% y realizó dos tiros al arco, frente a uno de Arsenal. Su próximo compromiso será contra Colegiales el sábado 4 de octubre, mientras Arsenal visitará a Alvarado el mismo día. En la tabla, Madryn lidera la Zona A y Arsenal se ubica en el puesto 18. No hubo expulsados durante el encuentro.
Asegurar la clasificación
Deportivo Madryn llegó a ser finalista del ascenso en la Primera Nacional tras asegurar el primer puesto en la Zona A con una destacada campaña a lo largo del torneo. Con un total de 60 puntos, el equipo dirigido por el Tano Gracián mantuvo un rendimiento consistente que le permitió superar a todos sus rivales y asegurar la clasificación directa a la final por el ascenso.
El triunfo clave que selló su pase fue la victoria 2-1 sobre Arsenal en la fecha 33, donde los goles de Nicolás Maná y Diego Crego marcaron la diferencia. Gracias a esta victoria, ningún equipo pudo alcanzarlos en la tabla de la Zona A, confirmando su lugar en la definición del torneo, en la que buscarán ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.
Ahora, el equipo espera por el rival de la Zona B —que podría definirse este mismo fin de semana— y por la sede del partido final, en lo que será un duelo histórico para el fútbol patagónico y para una ciudad que sueña con tener a su club en la máxima categoría del fútbol argentino.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.