Deportivo Madryn es el primer finalista del ascenso

Deportivo Madryn venció a Arsenal 2-1 en la fecha 33 de la Primera Nacional con los goles de Nicolás Maná (2′ ST) y Diego Crego (17′ ST), mientras que Tomás González descontó para Arsenal (24′ ST) y de esta manera es el primer finalista del torneo de ascenso . Desde el comienzo del segundo tiempo, Madryn salió decidido a dominar y rápidamente abrió el marcador con el gol de Maná a los 3 minutos. Más tarde, Crego amplió la ventaja a los 17 minutos. Arsenal descontó a los 24 minutos y tuvo chances de remontar, pero no logró igualar y el triunfo quedó para Madryn.

Con este resultado, Deportivo Madryn alcanzó los 60 puntos y ningún equipo podrá superarlo en la Zona A, consiguiendo así su boleto a la final por el ascenso, etapa clave para intentar subir a la máxima categoría. Ahora deberá esperar por el rival que clasifique desde la Zona B.

En el partido, Madryn dominó la posesión con un 54% y realizó dos tiros al arco, frente a uno de Arsenal. Su próximo compromiso será contra Colegiales el sábado 4 de octubre, mientras Arsenal visitará a Alvarado el mismo día. En la tabla, Madryn lidera la Zona A y Arsenal se ubica en el puesto 18. No hubo expulsados durante el encuentro.

Asegurar la clasificación

Deportivo Madryn llegó a ser finalista del ascenso en la Primera Nacional tras asegurar el primer puesto en la Zona A con una destacada campaña a lo largo del torneo. Con un total de 60 puntos, el equipo dirigido por el Tano Gracián mantuvo un rendimiento consistente que le permitió superar a todos sus rivales y asegurar la clasificación directa a la final por el ascenso.

El triunfo clave que selló su pase fue la victoria 2-1 sobre Arsenal en la fecha 33, donde los goles de Nicolás Maná y Diego Crego marcaron la diferencia. Gracias a esta victoria, ningún equipo pudo alcanzarlos en la tabla de la Zona A, confirmando su lugar en la definición del torneo, en la que buscarán ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

Ahora, el equipo espera por el rival de la Zona B —que podría definirse este mismo fin de semana— y por la sede del partido final, en lo que será un duelo histórico para el fútbol patagónico y para una ciudad que sueña con tener a su club en la máxima categoría del fútbol argentino.