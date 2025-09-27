Boca perdió 2 a 1 y cayó al sexto puesto en la Liga Profesional

En un partido emocionante que guardó todos sus goles para el final, Boca Juniors perdió 2-1 ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize tuvo el apoyo de su público, pero no pudo evitar la derrota frente al Halcón, gracias a un doblete de Abiel Osorio.

El partido se abrió a los 39 minutos del segundo tiempo con un penal cobrado a favor de Defensa y Justicia, convertido por Osorio. Boca logró igualar a los 44 minutos también de penal, con un disparo efectivo de Leandro Paredes. Sin embargo, cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, Osorio apareció nuevamente a los 48 minutos, anotando de cabeza el gol definitivo para la victoria local. Boca no tuvo tiempo para reaccionar y se quedó con las manos vacías.

El equipo dirigido interinamente por Claudio Úbeda, en la ausencia de Miguel Ángel Russo, bajó al sexto puesto del grupo con 14 puntos, a tres unidades del líder Unión. En la próxima fecha, Boca recibirá a Newell’s Old Boys en La Bombonera. Defensa y Justicia, por su parte, quedó tercero con 15 puntos y visitará a Tigre en José Dellagiovanna.

Complicado en la tabla general Esta derrota complica la posición de Boca en las tablas generales, donde quedó a tres puntos de Central Córdoba (que tiene un partido menos), mientras que River y Argentinos se mantienen cerca con 49 y 47 puntos respectivamente. El equipo xeneize había estado puntero hace una semana, pero tras empatar con Central Córdoba y perder con Defensa y Justicia, ve complicadas sus chances de retener el liderazgo. El partido en Varela dejó una imagen pálida del Boca que los hinchas esperan ver, que ahora deberá recuperarse rápido para los próximos compromisos y seguir peleando por los primeros puestos del torneo nacional.

