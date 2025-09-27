Copa Libertadores y Sudamericana: días y horarios confirmados para las semifinales

Racing enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lanús dio el golpe y eliminó a Fluminense en el Maracaná. En semifinales se medirá contra Universidad de Chile

Los cruces definidos de las semifinales de la copa libertadores y la copa sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) oficializó este viernes los días y horarios para los cruces de semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025 . La noticia genera gran expectativa entre los hinchas, ya que dos equipos argentinos siguen en carrera por la gloria continental: Racing Club en la Libertadores y Lanús en la Sudamericana.

Fútbol. Copa Libertadores: así quedó el cuadro de las semifinales tras la clasificación de Flamengo

El primer duelo de la serie de Libertadores será el miércoles 22 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro . Allí, F lamengo recibirá a Racing a partir de las 21:30, en un cruce que promete ser vibrante. La otra semifinal tendrá lugar el jueves 23 de octubre en Quito, donde Liga Deportiva Universitaria será local frente a Palmeiras, también a las 21:30.

La definición de la llave se disputará la semana siguiente. El miércoles 29 de octubre, Racing recibirá a Flamengo en el estadio Presidente Perón, conocido como “El Cilindro” de Avellaneda, desde las 21:30. Palmeiras y Liga de Quito cerrarán su cruce el jueves 30 en el Allianz Parque de San Pablo.

Racing viene de eliminar a Peñarol y Vélez en las fases previas, tras ganar su grupo con autoridad. El conjunto dirigido por Gustavo Costas sueña con su segunda Copa Libertadores, luego de la histórica conquista de 1967. Por su parte, Flamengo busca su cuarta consagración tras la última lograda en 2022.

En la Copa Sudamericana, la acción comenzará el martes 21 de octubre con el duelo entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro en Quito. El jueves 23 será el turno de Lanús, que visitará a Universidad de Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, desde las 19:00.

La revancha se disputará el jueves 30 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús, donde el “Granate” intentará cerrar la serie de local y meterse en la final. El equipo de Manuel Pellegrino ya dejó en el camino a Central Córdoba y Fluminense en una actuación histórica en el Maracaná.

Con este calendario confirmado, el fútbol argentino se prepara para semanas de máxima intensidad. Racing y Lanús buscarán representar al país de la mejor manera en los torneos más prestigiosos del continente, soñando con una final que podría quedar en la historia.

