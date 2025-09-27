sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 12:37
Fútbol.

Copa Libertadores y Sudamericana: días y horarios confirmados para las semifinales

La Conmebol oficializó el cronograma de las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025, con Racing y Lanús como protagonistas argentinos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Copa libertadores
Los cruces definidos de las semifinales de la copa libertadores y la copa sudamericana

Los cruces definidos de las semifinales de la copa libertadores y la copa sudamericana

Lanús dio el golpe y eliminó a Fluminense en el Maracaná. En semifinales se medirá contra Universidad de Chile

Lanús dio el golpe y eliminó a Fluminense en el Maracaná. En semifinales se medirá contra Universidad de Chile

Racing enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Racing enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó este viernes los días y horarios para los cruces de semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025. La noticia genera gran expectativa entre los hinchas, ya que dos equipos argentinos siguen en carrera por la gloria continental: Racing Club en la Libertadores y Lanús en la Sudamericana.

El Pincha ganó 1-0 en La Plata y llevó la serie a los penales, pero chocó con la figura del arquero Agustín Rossi.  
Fútbol.

Copa Libertadores: así quedó el cuadro de las semifinales tras la clasificación de Flamengo
por la llave 4, estudiantes recibira a flamengo

Por la llave 4, Estudiantes recibirá a Flamengo

Primer duelo de la Copa Libertadores

El primer duelo de la serie de Libertadores será el miércoles 22 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Allí, Flamengo recibirá a Racing a partir de las 21:30, en un cruce que promete ser vibrante. La otra semifinal tendrá lugar el jueves 23 de octubre en Quito, donde Liga Deportiva Universitaria será local frente a Palmeiras, también a las 21:30.

La definición de la llave se disputará la semana siguiente. El miércoles 29 de octubre, Racing recibirá a Flamengo en el estadio Presidente Perón, conocido como “El Cilindro” de Avellaneda, desde las 21:30. Palmeiras y Liga de Quito cerrarán su cruce el jueves 30 en el Allianz Parque de San Pablo.

Racing
Racing enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Racing enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Racing viene de eliminar a Peñarol y Vélez en las fases previas, tras ganar su grupo con autoridad. El conjunto dirigido por Gustavo Costas sueña con su segunda Copa Libertadores, luego de la histórica conquista de 1967. Por su parte, Flamengo busca su cuarta consagración tras la última lograda en 2022.

Lanús
Lanús dio el golpe y eliminó a Fluminense en el Maracaná. En semifinales se medirá contra Universidad de Chile

Lanús dio el golpe y eliminó a Fluminense en el Maracaná. En semifinales se medirá contra Universidad de Chile

En la Copa Sudamericana, la acción comenzará el martes 21 de octubre con el duelo entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro en Quito. El jueves 23 será el turno de Lanús, que visitará a Universidad de Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, desde las 19:00.

La revancha se disputará el jueves 30 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús, donde el “Granate” intentará cerrar la serie de local y meterse en la final. El equipo de Manuel Pellegrino ya dejó en el camino a Central Córdoba y Fluminense en una actuación histórica en el Maracaná.

Con este calendario confirmado, el fútbol argentino se prepara para semanas de máxima intensidad. Racing y Lanús buscarán representar al país de la mejor manera en los torneos más prestigiosos del continente, soñando con una final que podría quedar en la historia.

Los cruces definidos de las semifinales de la copa libertadores y la copa sudamericana:

Los cruces copa libertadores y la copa sudamericana:
Los cruces definidos de las semifinales de la copa libertadores y la copa sudamericana

Los cruces definidos de las semifinales de la copa libertadores y la copa sudamericana

