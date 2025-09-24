River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en San Pablo. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo cerró la serie de cuartos de final con un global de 5-2 en contra, pese a haber soñado con la remontada.

Un arranque que ilusionó A los 7 minutos del primer tiempo, Maximiliano Salas abrió el marcador y puso la serie igualada en el global. El tanto del delantero encendió la esperanza de los hinchas millonarios, que veían el milagro posible. Armani también sostuvo a River con varias intervenciones clave para mantener el resultado parcial.

El golpe en el complemento En el inicio del segundo tiempo, Palmeiras reaccionó y a los 50 minutos Vitor Roque marcó el empate. El golpe fue un mazazo anímico para River, que no pudo recomponerse. Sobre el final, Marcos Acuña fue expulsado tras cometer un penal que José López transformó en el 2-1. Minutos más tarde, el mismo delantero, con pasado en Lanús, liquidó la historia con una jugada individual que dejó en el camino a Martínez Quarta y definió al ángulo para el 3-1 definitivo.

Armani, la figura pese a la derrota Más allá del resultado, Franco Armani volvió a ser determinante con atajadas que evitaron una goleada aún más abultada. El arquero sostuvo a River en momentos críticos y fue de lo más destacado de la noche en Brasil.

Lo que viene para River Con la eliminación confirmada, River ahora deberá enfocarse en el ámbito local. Este domingo, desde las 18, recibirá a Riestra en el Monumental por el Torneo Clausura, donde marcha escolta en la Zona B. Además, el jueves enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El objetivo inmediato será asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

