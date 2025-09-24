jueves 25 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 23:42
Derrota.

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en San Pablo. Pese al sueño de la remontada, el equipo de Gallardo no pudo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

Lee además
river plate perdio 2 a 1 ante el palmeiras por los cuartos de final
Copa Libertadores.

River Plate perdió 2 a 1 ante el Palmeiras por los cuartos de final
como se jugara la ultima fecha del torneo clausura de la liga jujena: cruces, dias y horarios
Fútbol.

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Un arranque que ilusionó

A los 7 minutos del primer tiempo, Maximiliano Salas abrió el marcador y puso la serie igualada en el global. El tanto del delantero encendió la esperanza de los hinchas millonarios, que veían el milagro posible. Armani también sostuvo a River con varias intervenciones clave para mantener el resultado parcial.

El golpe en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, Palmeiras reaccionó y a los 50 minutos Vitor Roque marcó el empate. El golpe fue un mazazo anímico para River, que no pudo recomponerse. Sobre el final, Marcos Acuña fue expulsado tras cometer un penal que José López transformó en el 2-1. Minutos más tarde, el mismo delantero, con pasado en Lanús, liquidó la historia con una jugada individual que dejó en el camino a Martínez Quarta y definió al ángulo para el 3-1 definitivo.

Armani, la figura pese a la derrota

Más allá del resultado, Franco Armani volvió a ser determinante con atajadas que evitaron una goleada aún más abultada. El arquero sostuvo a River en momentos críticos y fue de lo más destacado de la noche en Brasil.

Lo que viene para River

Con la eliminación confirmada, River ahora deberá enfocarse en el ámbito local. Este domingo, desde las 18, recibirá a Riestra en el Monumental por el Torneo Clausura, donde marcha escolta en la Zona B. Además, el jueves enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El objetivo inmediato será asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

