jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 10:34
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs San Telmo: horario especial, televisación y árbitro confirmado

Por la penúltima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy visitará este fin de semana a San Telmo.

Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs San Telmo

Gimnasia de Jujuy disputará este fin de semana la Fecha 33 de la Primera Nacional ante San Telmo. El equipo comandado por Matías Módolo tendrá un partido clave para mantenerse entre los primeros que pelean por el Reducido.

El encuentro será dirigido Franco Acita y será televisado por TyC Sports.

Horario, televisación y árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Telmo

El partido entre El Candombero y Gimnasia de Jujuy se disputará este sábado 27 de septiembre, desde las 13.05, con transmisión de TyC Sports, por la pantalla de Canal 4.

Los últimos dos partidos del Lobo

Al Lobo le quedan dos partidos clave antes de finalizar la ronda de la Primera Nacional. Primero visitará a San Telmo y por la última fecha recibirá a Chacarita en el Estadio 23 de Agosto.

  • San Telmo (V)
  • Chacarita (L)

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs San Telmo

