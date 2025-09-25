Gimnasia de Jujuy vs San Telmo: horario especial, televisación y árbitro confirmado

Gimnasia de Jujuy vs San Telmo

Gimnasia de Jujuy disputará este fin de semana la Fecha 33 de la Primera Nacional ante San Telmo. El equipo comandado por Matías Módolo tendrá un partido clave para mantenerse entre los primeros que pelean por el Reducido.

El encuentro será dirigido Franco Acita y será televisado por TyC Sports.

Horario, televisación y árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Telmo El partido entre El Candombero y Gimnasia de Jujuy se disputará este sábado 27 de septiembre, desde las 13.05, con transmisión de TyC Sports, por la pantalla de Canal 4.

El choque, correspondiente a la Fecha 33 de la Primera Nacional, tendrá como árbitro principal a Franco Acita, acompañado por Lucas Ripoli como primer asistente, Mariano Cichetto como segundo y Lucas Brumer como cuarto árbitro.

image Los últimos dos partidos del Lobo Al Lobo le quedan dos partidos clave antes de finalizar la ronda de la Primera Nacional. Primero visitará a San Telmo y por la última fecha recibirá a Chacarita en el Estadio 23 de Agosto. San Telmo (V)

Chacarita (L) EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs San Telmo Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.