miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 13:28
AFA.

Gimnasia de Jujuy recibe a Agropecuario: árbitro confirmado, día y horario

AFA confirmó la terna arbitral que dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario por la Fecha 32 de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

Este domingo 21 de septiembre, Gimnasia de Jujuy recibirá a Agropecuario por la Fecha 32 de la Primera Nacional. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral para el encuentro de la Zona B: Álvaro Carranza será el juez principal.

Gimnasia de Jujuy con árbitro confirmado para el cruce contra Agropecuario

AFA anunció que Álvaro Carranza será el árbitro que dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario. Mientras que completarán la terna arbitral: Marcelo Bistocco como primer asistente; Matías Balmaceda como segundo asistente y Nelson Bejas como cuarto árbitro.

Cabe destacar que en la Fecha 15 de la Zona B, cuando el equipo de Matías Módolo visitó al sojero en el estadio Ofelia Rosenzuaig, el partido también estuvo bajo el control de Álvaro Carranza. Además, el árbitro ya dirigió otros encuentros del Lobo: ante Colón en Santa Fe y frente a Mitre en Santiago del Estero.

image

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario: día y horario

Al Lobo le restan tres finales de cara al cierre del torneo de la Primera Nacional. Dos encuentros serán de visitante, ante Agropecuario y Chacarita, y le quedará otro de visitante ante San Telmo.

El partido correspondiente a la Fecha 32 ante Agropecuario, se jugará el domingo 21 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El choque está previsto para las 18 horas.

Próximos partidos de Gimnasia de Jujuy

  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)
image

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

