miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 09:53
Audiencia clave.

La justicia imputará a Matías Jurado por dos nuevos homicidios

El MPA confirmó que hoy habrá una audiencia clave pasadas las 14hs, contra Matías Jurado, acusado por desapariciones y posibles homicidios en Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Hoy miércoles 17 de septiembre, pasadas las 14 horas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevará adelante una audiencia de control de imputación contra Matías Emilio Jurado, imputado por su presunta vinculación con la desaparición y posible homicidio de varias personas. La diligencia tendrá lugar en la Unidad Penal del barrio Gorriti.

Durante la audiencia, Jurado estará acompañado por su defensa técnica y estarán presentes los querellantes de la causa. En esta instancia, se le harán conocer formalmente dos nuevos hechos atribuidos y las evidencias incorporadas desde su última declaración, en cumplimiento del artículo 351 del Código Procesal Penal.

Ministerio Público de la Acusación

Ministerio Público de la Acusación - Caso Matías Jurado

La investigación es conducida por un equipo fiscal integrado por la doctora Daiana Alejandra Serrano Antar y los doctores Juan Luis Sorbello y Emilio Alejandro Gurrieri, con la supervisión del fiscal regional, doctor Guillermo Miguel Beller.

En paralelo, Jurado está siendo sometido a evaluaciones psiquiátricas a cargo de una especialista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta. El informe pericial será incorporado en los próximos días al expediente judicial.

penal de gorriti jujuy (3)
La audiencia de control de imputación se llevara adelante en la Unidad Penal del barrio Gorriti, en el marco de la causa que investiga a Matías Emilio Jurado, imputado por su presunta vinculación con la desaparición y posible homicidio de varias personas.

La audiencia de control de imputación se llevara adelante en la Unidad Penal del barrio Gorriti, en el marco de la causa que investiga a Matías Emilio Jurado, imputado por su presunta vinculación con la desaparición y posible homicidio de varias personas.

Nueva imputación para Matías Jurado

El avance de las pesquisas permitió establecer nexos entre el imputado y las desapariciones de:

  • Juan José Ponce (51),
  • Miguel Ángel Quispe (60),
  • Sergio Sosa (25)
  • Jorge Omar Anachuri (68).

Nuevos rastros biológicos de las víctimas fueron hallados en el domicilio allanado en el marco de la causa. Asimismo, continúa la investigación por la desaparición de Juan Carlos González (60), empleado municipal, cuyo teléfono celular fue activado por última vez en las inmediaciones del barrio 8 de Marzo, en Alto Comedero. En paralelo, se realizan pericias genéticas con familiares de dos personas reportadas como desaparecidas desde enero, para compararlas con perfiles biológicos que podrían estar vinculados al caso.

El Ministerio Público de la Acusación aseguró que seguirá brindando información a medida que avance el proceso, garantizando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.

