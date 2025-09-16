martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 14:42
Caso Matías Jurado.

El fiscal Regional tendrá una reunión con el presunto asesino serial

El fiscal, Guillermo Beller, confirmó que mañana se reunirá con Matías Jurado en el Servicio Penitenciario.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
matias jurado gif (1)

La causa que involucra a Matías Jurado, acusado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer y actualmente detenido en el Servicio Penitenciario de Jujuy, tendrá esta semana dos instancias claves en el proceso judicial. Así lo confirmó el fiscal regional, Guillermo Beller, en diálogo con TodoJujuy.

El funcionario judicial explicó que este miércoles 17 de septiembre mantendrá una reunión informativa con el imputado en horas de la siesta, dentro de las dependencias del Penal provincial. La medida busca establecer contacto directo con Jurado y avanzar en aspectos formales de la investigación.

guillermo beller
Causa Matías Jurado: Fiscal Regional Guillermo Beller

Causa Matías Jurado: Fiscal Regional Guillermo Beller

Matías Jurado tendrá una nueva entrevista psiquiátrica

En paralelo, Beller señaló que Jurado será sometido a una nueva entrevista con una psiquiatra especializada en criminalística y salud mental, que llega desde la provincia de Salta. Este encuentro se concretará en el transcurso de esta semana y se suma al primero realizado días atrás, en el que se iniciaron evaluaciones sobre el estado psíquico del acusado.

La pericia psiquiátrica es considerada fundamental por la fiscalía, ya que permitirá aportar información técnica respecto a la imputabilidad de Jurado y su capacidad de comprender la gravedad de los hechos por los que se lo investiga.

matias jurado MPA declaracion (1)
El fiscal, Guillermo Beller, confirmó que mañana se reunirá con Matías Jurado en el Servicio Penitenciario.

El fiscal, Guillermo Beller, confirmó que mañana se reunirá con Matías Jurado en el Servicio Penitenciario.

El viernes 5 de septiembre llegó a Jujuy la psiquiatra del Ministerio Público de Salta, quien colabora con las pericias a Matías Jurado. La profesional ya se juntó con el presunto asesino serial, en lo que fue la primera de una serie de entrevistas.

La investigación judicial continúa con medidas de prueba y recolección de testimonios, en tanto que las autoridades mantienen un estricto control sobre el detenido. Desde la fiscalía remarcaron que se trabaja con celeridad para esclarecer el caso y avanzar hacia las próximas instancias judiciales.

