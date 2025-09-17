miércoles 17 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2025 - 08:07
Primera Nacional.

El duro mensaje del capitán de Gimnasia de Jujuy: "El que dude que se baje"

Guillermo Cosaro, capitán de Gimnasia de Jujuy, compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales de cara a las tres finales que le quedan al Lobo en el campeonato.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy acumula dos partidos consecutivos sin victorias. Ante esta situación y algunos comentarios en redes sociales, el capitán Guillermo Cosaro se expresó a través de un posteo y dejó un mensaje contundente: “El que dude que se baje acá, no es para cobardes”.

Lee además
Gimnasia de Jujuy 
Zona B.

Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla
gimnasia de jujuy perdio 1 a 0 ante nueva chicago
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago

Qué dijo Guillermo Cosaro: el duro mensaje del capitán de Gimnasia de Jujuy

Guillermo Cosaro utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje de aliento de cara a los últimos tres partidos que le restan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional. En primera instancia, el capitán expresó: “Hasta el final, todos juntos”, en referencia a la necesidad del apoyo de los hinchas hacia el cuerpo técnico y el plantel.

En ese marco, lanzó luego un aviso contundente: “El que dude que se baje acá, esto no es para cobardes”.

mensaje guillermo cosaro

Lesión de Guillermo Cosaro: qué tiene

En el partido contra Central Norte de Salta, Guillermo Cosaro salió lesionado y horas más tarde el club confirmó que el defensor sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha.

En consecuencia, el capitán se perdió los compromisos frente a Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago, y se estima que tampoco será parte del plantel en la Fecha 32 ante Agropecuario.

guillermo cosaro gimnasia de jujuy (2)

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

Al Lobo le restan tres finales de cara al cierre del torneo de la Primera Nacional. Dos encuentros serán de visitante, ante Agropecuario y Chacarita, y le quedará otro de visitante ante San Telmo.

El partido correspondiente a la Fecha 32 ante Agropecuario, se jugará el domingo 21 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El choque está previsto para las 18 horas.

Próximos partidos de Gimnasia de Jujuy

  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago

Gustavo Fernández en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Chicago: "Tenemos que quedarnos con los tres puntos"

Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy perdió con Gimnasia de Mendoza

Lo que se lee ahora
El récord que Messi le quitó a Cristiano tras su gol en Inter Miami. video
Fútbol.

Lionel Messi le arrebató un récord a Cristiano Ronaldo tras la victoria del Inter Miami: ¿Cuál es?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

Sin clases en diferentes niveles este miércoles 17 de septiembre: los motivos
Educación.

Sin clases en diferentes niveles este miércoles 17 de septiembre: los motivos

marcha universitaria video
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

El Libertadorsecuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillosilegales
Contrabando.

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel