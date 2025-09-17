El duro mensaje del capitán de Gimnasia de Jujuy: "El que dude que se baje"

Gimnasia de Jujuy acumula dos partidos consecutivos sin victorias. Ante esta situación y algunos comentarios en redes sociales, el capitán Guillermo Cosaro se expresó a través de un posteo y dejó un mensaje contundente: “El que dude que se baje acá, no es para cobardes”.

Zona B. Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla

Con estos resultados, el Lobo se ubica en la tercera posición de la Zona B de la Primera Nacional , detrás de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza.

Guillermo Cosaro utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje de aliento de cara a los últimos tres partidos que le restan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional. En primera instancia, el capitán expresó: “Hasta el final, todos juntos” , en referencia a la necesidad del apoyo de los hinchas hacia el cuerpo técnico y el plantel.

En ese marco, lanzó luego un aviso contundente: “El que dude que se baje acá, esto no es para cobardes”.

Lesión de Guillermo Cosaro: qué tiene

En el partido contra Central Norte de Salta, Guillermo Cosaro salió lesionado y horas más tarde el club confirmó que el defensor sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha.

En consecuencia, el capitán se perdió los compromisos frente a Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago, y se estima que tampoco será parte del plantel en la Fecha 32 ante Agropecuario.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

Al Lobo le restan tres finales de cara al cierre del torneo de la Primera Nacional. Dos encuentros serán de visitante, ante Agropecuario y Chacarita, y le quedará otro de visitante ante San Telmo.

El partido correspondiente a la Fecha 32 ante Agropecuario, se jugará el domingo 21 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El choque está previsto para las 18 horas.

