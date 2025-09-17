miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 10:34
Copa Libertadores.

River recibe a Palmeiras por los cuartos de final: hora y por dónde ver el partido

El Estadio Monumental recibirá el partido inicial, y durante el viernes se agotaron todas las entradas. La vuelta será la semana que viene en Brasil.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo y a qué hora juega River vs. Palmeiras.

Cuándo y a qué hora juega River vs. Palmeiras.

La Copa Libertadores vuelve con los cuartos de final, y River Plate se prepara para un desafío complicado ante Palmeiras. El primer duelo de la serie tendrá lugar en Buenos Aires, mientras que la vuelta se jugará en Brasil una semana más tarde. Para el encuentro de ida, ya se confirmaron la fecha, el horario y los canales para seguir la transmisión en vivo.

El Estadio Monumental recibirá el partido inicial, y durante el viernes se agotaron todas las entradas, por lo que se espera un lleno total que cumpla con las expectativas.

River tendrá una dura prueba al enfrentar a Palmeiras.

Además, se conocieron detalles del recibimiento de los hinchas locales, quienes buscarán imponer presión sobre los brasileños, que contarán con aproximadamente 2.000 aficionados en la tribuna visitante.

Con una sesión de entrenamiento por delante, aún no se conoce la alineación que dispondrá Marcelo Gallardo, ya que persiste la duda sobre utilizar tres defensores. Hasta ahora, los futbolistas con un lugar asegurado en el once titular son: Armani, Montiel, Paulo Díaz, Acuña, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Salas y Driussi.

River y Palmeiras se cruzan en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Fechas y horarios de River vs. Palmeiras

En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental el miércoles 17 de septiembre a las 21:30, con la terna arbitral encabezada por el venezolano Jesús Valenzuela.

La revancha se jugará una semana después, el 24 de septiembre, en el Allianz Parque de São Paulo, manteniendo el mismo horario.

River y Palmeiras se enfrentan en la Copa Libertadores por tercera vez.

Horario por país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Chile: 21:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Perú: 18:30 horas
  • México: 18:30 horas
River inicia la llave de local.

¿Dónde ver a River vs. Palmeiras?

El encuentro entre River Plate y Palmeiras podrá seguirse por Telefé, Fox Sports y ESPN a través del servicio de streaming Disney+. Además, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir todas las incidencias en tiempo real mediante el canal de YouTube de La Página Millonaria, con los relatos de Lito Costa Febre y el minuto a minuto disponible en la web.

Abel Ferreira, el entrenador de Palmeiras.

Último enfrentamiento entre River y Palmeiras

El 12 de enero de 2021, ambos equipos se vieron las caras por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2020, cuyo encuentro se jugó meses después debido a la pandemia de Covid-19. En ese partido, River se impuso por 2-0 gracias a los goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, aunque el triunfo no fue suficiente para revertir el 0-3 de la ida.

