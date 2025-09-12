Gustavo Fernández en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Chicago: "Tenemos que quedarnos con los tres puntos"

El domingo 14 de septiembre, Gimnasia de Jujuy afrontará un duelo clave cuando visite a Nueva Chicago por la Fecha 31 de la Primera Nacional. En la previa, y tras la última derrota frente al puntero de la Zona B, Gustavo Fernández aseguró que el plantel “no está golpeado” y advirtió que serán “partidos muy difíciles los que se vienen”, en referencia a las cuatro fechas restantes del torneo.

Zona B. Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

En primera instancia, “Tortuga” Fernández se refirió a la derrota ante Gimnasia de Mendoza y reconoció que “fue una semana rara” , ya que, aunque no era un partido definitorio, marcaba un punto de inflexión en el torneo de la Primera Nacional. “Nos encontramos con un resultado negativo donde el equipo se brindó al máximo y, en una pelota parada, nos terminamos quedando sin nada”, manifestó el delantero.

Sobre el resultado, agregó: “No nos golpeó. Todavía queda, la categoría es muy difícil y también sabemos que va a ser una pelea hasta el final. Van a dejar puntos los que vienen peleando con nosotros. Ahora se prendieron Estudiantes de Río Cuarto y Morón, entonces peleás contra todos. El que mejor llegue a la recta final va a terminar quedándose con ese partido final”.

Ya palpitando lo que será el choque ante el Torito de Mataderos, Fernández comentó que el cuerpo técnico y plantel, "ya están pensando en el fin de semana". Luego aseguró que el equipo tiene que "salir a mostrar su juego, ser más intensos e ir en busca de los tres puntos".

"Nosotros salimos a jugar de la misma forma tanto de local como de visitante. Lo venimos haciendo muy bien. Tenemos que estar tranquilos, sabemos que va a ser un partido difícil, tenemos que trabajarlo. Tenemos 90 minutos para ganar el partido. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo".

Por otra parte, el delantero albiceleste aseguró que si bien "tienen que trabajar partido a partido" y se vendrán fechas difíciles, "tienen que estar preparados y quedarse con los tres puntos".

"Nosotros tenemos que seguir trabajando para lo que viene, partido a partido, y estar confiados en que tenemos un gran plantel un gran cuerpo técnico. Con nuestra hinchada de local nos tenemos que hacer fuertes. El grupo está muy bien", puntualizó Gustavo Fernández.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago

El partido correspondiente a la Fecha 31 de la Primera Nacional, entre Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy, se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 13.30, con transmisión de DirecTV.

El encuentro será dirigido por Yamil Possi, acompañado por Andrés Barbieri como asistente 1, Federico García como asistente 2 y Lucas Comesaña como cuarto árbitro.

EN VIVO: previa de Gimnasia de Jujuy vs Chicago