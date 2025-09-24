Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Tras la reunión habitual del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, quedó programada la novena fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano. Con estos partidos, llegará a su fin la competencia de Primera División, tanto en la rama femenina como en la masculina.
Cómo se juega la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña
En el marco de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña, el Club San Francisco quedará libre. Así serán los cruces, días y horarios:
Jueves 25 de septiembre
Los Perales vs Lavalle
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Viernes 25 de septiembre
Atlético Palpalá vs Zapla
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Belgrano vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Gorriti vs La Viña
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Alberdi vs Gimnasia de Jujuy
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Luján vs El Cruce
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Sábado 27 de septiembre
Universitarios vs Nieva
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Domingo 28 de septiembre
Comercio vs Palermo
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Talleres de Perico vs Cuyaya
Plinio Zabala
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
