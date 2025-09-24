miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 13:05
Fútbol.

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Quedó establecido el cronograma de la última fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano. El equipo que quedará libre es San Francisco.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
liga jujeña futbol

Tras la reunión habitual del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, quedó programada la novena fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano. Con estos partidos, llegará a su fin la competencia de Primera División, tanto en la rama femenina como en la masculina.

Liga Jujeña Fútbol
Deportes.

Arranca la octava fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: horarios y qué equipo queda libre
River Plate, Boca Juniors y Rosario Central se ubican en la cima de la tabla anual.
Fútbol argentino.

Torneo Clausura: así quedaron las tablas del grupo A y B tras la octava fecha

Cómo se juega la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

En el marco de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña, el Club San Francisco quedará libre. Así serán los cruces, días y horarios:

Jueves 25 de septiembre

Los Perales vs Lavalle
La Tablada
‍Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

Viernes 25 de septiembre

Atlético Palpalá vs Zapla
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

liga jujeña futbol

Belgrano vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Gorriti vs La Viña
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Alberdi vs Gimnasia de Jujuy
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Luján vs El Cruce
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

liga jujeña futbol (2)

Sábado 27 de septiembre

Universitarios vs Nieva
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Domingo 28 de septiembre

Comercio vs Palermo
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Talleres de Perico vs Cuyaya
Plinio Zabala
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

