Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Tras la reunión habitual del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol , quedó programada la novena fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano. Con estos partidos, llegará a su fin la competencia de Primera División, tanto en la rama femenina como en la masculina.

En el marco de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña, el Club San Francisco quedará libre. Así serán los cruces, días y horarios:

Los Perales vs Lavalle La Tablada ‍Femenino a las 19:30 Masculino a las 21:30

Atlético Palpalá vs Zapla Jesús Flores Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Belgrano vs Malvinas

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Gorriti vs La Viña

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Alberdi vs Gimnasia de Jujuy

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Luján vs El Cruce

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Sábado 27 de septiembre

Universitarios vs Nieva

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Domingo 28 de septiembre

Comercio vs Palermo

Jesús Flores

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Talleres de Perico vs Cuyaya

Plinio Zabala

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30