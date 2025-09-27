EN VIVO. Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Premios de las carrozas y carruajes
Escuela Municipal Marina Vilte:
Técnica Nº1 "General Savio" - Palpalá: 2º Premio - Carroza Técnica
Santa Teresita: 2º Premio - Carruaje
Técnica Nº1 El Carmen: 5º Premio - Carroza Técnica
Comercial Nº3 "José Manuel Estrada": 21º Premio compartido - Carruaje
Blaise Pascal: 17º Premio - Carruaje
Técnica Nº1 Humberto Luna de Perico: 7ºmo Premio compartido - Carroza Técnica
Colegio Nº3 - Éxodo Jujeño: 21º Premio compartido - Carruaje
Colegio Nº1 "Teodoro Sánchez de Bustamante": 11º Premio - Carroza
San Alberto Magno: 12º Premio - Carroza
Aristóbulo Vargas Belmonte: 3º Premio - Carroza Técnica
Bachillerato Nº6: 3º Premio compartido - Carroza
Secundario Nº33 - Reyes: 19 Premio - Carruaje
Esc. de Ed. Técnica Nº1 - Monterrico: 4º Premio - Carroza Técnica
Santa Bárbara: 15º Premio - Carruaje
Colegio Nº1 "Virgen de Punta Corral" - Volcán: 13º Premio - Carruaje
Agrotécnica El Brete - Palpalá: 14º Premio - Carroza
Colegio Secundario Nº1: 10º Premio - Carruaje
Escuela Técnica Nº2 - Olaroz Chico: 9º Premio - Carroza técnica
Polimodal Nº 3: 16º Premio compartido - Carruaje
Técnica Nº1 - San Pedro: 8º Premio - Carroza técnica
Secundario Nº54: 24º Premio - Carruaje
Secundario Nº6: 31º Premio compartido - Carruaje
Bachillerato Nº2: 18º Premio - Carroza
Secundario Nº2: 18º Premio - Carruaje
Comercial Nº2 Malvinas Argentinas: 6º Premio - Carroza
Pablo Pizzurno: 25º Premio compartido - Carruaje
Nuevo Horizonte Nº 2 - Monterrico: 29º Premio - Carruaje. Además obtuvieron un reconocimiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la temática de la carroza vinculada con Francia.
Bachillerato Nº 3 - Monterrico: 16º Premio - Carroza
Jean Piaget: 34º Premio - Carruaje
Bachillerato Provincial Nº 21: 19º Premio - Carroza
Colegio Nuevo Horizonte Nº1: 5º Premio - Carroza
Polimodal Nº2 - Abra Pampa: 9º Premio - Carruaje
Colegio Privado Los Olivos - San Pedro: 31º Premio compartido - Carruaje
Secundario Nº 34: 23º Premio - Carruaje
Agrotécnica de Perico: 20º Premio - Carruaje
Secundario Nº39: Dr. César Scaro: 21º Premio compartido - Carruaje