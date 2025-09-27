EN VIVO. Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Live Blog Post

Sofía Masino, la Representante Nacional, estuvo en el estudio de Canal 4

La nueva Representante Nacional llegó al predio de Alto Padilla y saludó a toda la gente presente desde la pasarela. Anoche la joven oriunda de CABA fue elegida como la nueva representante de todos los estudiantes por el año 2025.

"Tengo un montón de mensajes, amigos que me mandan los videos del momento en el que fui elegida. Fue un shock, aún no lo puedo creer", dijo Sofía en el estudio de Canal 4.

"Todos lo estamos viviendo con mucha felicidad, aún no lo puedo creer, fue un recibimiento hermoso", expresó la flamante Representante Nacional.

"Nunca hubo rivalidad, siempre fuimos todas muy compañeras y desde el principio se generó una hermosa relación".

Sofía Masino en el estudio móvil de Canal 4

Por su parte, Andrea, mamá de Sofi, expresó la gran emoción que vivió junto a su hija: “Estamos emocionados y muy contentos por Sofi, fue una sorpresa enorme. Todas las chicas son hermosas por dentro y por fuera, un grupo muy unido".

"Es una experiencia que la va a recordar toda su vida. Desde un primer momento Jujuy nos recibió de una manera increíble, no se explicarlo con palabras. No conocíamos la FNE y me llevo los mejores recuerdos. Jujuy es un recuerdo enorme para la familia, los llevo en mi corazón. Gracias Jujuy”.

Ping Pong de Nico Voutrinas con la Representante Nacional

Sofía junto a su mamá, Andrea, en el estudio de Canal 4