FNE 2025: Huellitas con futuro, la app ganadora del congreso de la juventud

La aplicación Huellitas con Futuro surge con un propósito claro en el marco de la FNE 2025 en el congreso de la juventud, con la finalidad de ayudar a que todos los animales en situación de calle encuentren un hogar seguro y sean atendidos como se merecen. Se trata de una herramienta gratuita y fácil de usar que apunta a resolver una problemática que preocupa a toda la comunidad jujeña.

Thiago Juárez, comentó sobre cómo surgió este proyecto en el congreso de la juventud, "todo ocurrió en el congreso, nos dividimos en grupo de 8 personas con personas de acá y de otras provincias. Y surgió la problemática de los animales abandonados en rutas y demás, y creamos una aplicación que colabore con esto".

“Queremos que ningún animal quede sin un lugar donde dormir y que reciban la atención veterinaria necesaria”, señalan desde el proyecto. La app no solo permite gestionar adopciones, sino también hacer denuncias anónimas, donar dinero o insumos y ubicar veterinarias cercanas.

Además Thiago comentó, "vimos lo difícil que es adoptar porque hay muchas personas no tienen lugar en su casa para adoptar, y hablamos con refugios y vimos que podíamos poner un apartado para que la gente que desee colaborar con dinero pueda apadrinar a una mascota".

Adopciones, denuncias y donaciones en un solo lugar El contenido de la aplicación está diseñado para ser dinámico y práctico. Entre sus funciones se incluyen: Adopciones responsables.

Denuncias anónimas de maltrato animal.

Donaciones para sostener refugios y campañas.

Información sobre castraciones y vacunaciones.

Mapas para localizar mascotas extraviadas.

Membresías con beneficios exclusivos.

Contacto directo con profesionales veterinarios. La propuesta también incorpora reseñas de clínicas locales y recomendaciones de la comunidad, fomentando un circuito de cuidado integral para las mascotas. Con esta iniciativa de los estudiantes buscan ampliar el bienestar animal, ofreciendo una herramienta para que más perros y gatos encuentren la oportunidad de una vida mejor, y a la espera de que la misma se concrete.

