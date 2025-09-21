FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) vive días de pura emoción en Jujuy y este domingo se realizó la primera jornada de exposición de carrozas en Ciudad Cultural. El evento reunió a cientos de visitantes que recorrieron el predio para admirar de cerca las obras creadas por los estudiantes de diferentes colegios.

Durante la jornada, los carroceros mostraron su entusiasmo y orgullo al explicar cómo construyeron cada detalle de sus carrozas. Los visitantes pudieron conocer de qué están hechas las estructuras, qué materiales utilizaron y cuánto tiempo les llevó darles forma. El contacto directo entre el público y los jóvenes creadores es uno de los momentos más valorados de esta etapa de la FNE, ya que permite descubrir el esfuerzo y la creatividad que hay detrás de cada proyecto.

FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas

El clima acompañó la jornada y la Ciudad Cultural se llenó de color, música y alegría. Familias enteras se acercaron para recorrer las obras, sacarse fotos y conversar con los carroceros, quienes no ocultaron su emoción por recibir el reconocimiento del público. Muchos de ellos destacaron que la exposición es una oportunidad para compartir con la comunidad el trabajo de meses.

FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas Segunda y última exposición de carrozas en Ciudad Cultural Desde el Ente Autárquico Permanente informaron que la segunda y última jornada de exposición se llevará a cabo este lunes 22, de 14 a 17 horas, también en Ciudad Cultural. Será la última oportunidad para que quienes aún no visitaron el predio puedan acercarse a ver las carrozas antes de que comiencen los desfiles nocturnos. FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas La exposición de carrozas es una de las actividades más esperadas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, ya que permite apreciar los diseños en detalle y ver de cerca el trabajo artesanal de los estudiantes. Además, genera un ambiente de encuentro y celebración que fortalece el espíritu de la fiesta. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.