FNE 2025: Canal 4 transmitirá el desfile doble de carrozas

Hoy se realizará el doble desfile de carrozas

Hoy se llevará a cabo el esperado doble desfile de carrozas en el marco de la FNE 2025, congregando nuevamente a cientos de jóvenes de toda la provincia en la Ciudad Cultural. En esta ocasión desfilarán las 80 carrozas, cada una elaborada por estudiantes de distintos establecimientos educativos, quienes con esfuerzo y dedicación exhiben el fruto de su trabajo como carroceros.

La participación de los colegios nuevamente será el centro de atención en la Ciudad Cultural, ya que el trabajo artesanal y creativo de los estudiantes es la esencia que da vida a cada carroza y eso ya quedó demostrado en los dos primeros desfiles que se realizaron. Esta actividad no solo pone en valor el talento artístico de los jóvenes, sino que resalta el trabajo en equipo entre las comunidades educativas. Cada carroza representa horas de planificación, diseño y elaboración, mostrando la pasión y compromiso de sus creadores. Canal 4 transmitirá este doble desfile desde la Ciudad Cultural.

POLIVALENTE DE ARTE SAN PEDRO

Comenzará temprano Según el cronograma establecido, el desfile comenzará aproximadamente a las 18 horas, momento en que las carrozas comenzarán a desfilar frente al público que se congregará en la Ciudad Cultural para disfrutar de los tradicionales desfiles. Cabe destacar que, a diferencia de las jornadas anteriores, se caracterizará por su mayor dinamismo, ya que las carrozas pasarán sin la lectura alegórica que describe cada una, lo que agiliza el ritmo del evento y permite apreciar de manera más fluida la creatividad y estética de los trabajos.

Los desfiles previos ya dejaron en claro el alto nivel de las presentaciones, con carrozas que no solo sorprenden por su diseño y elaboración, sino también por la capacidad de los estudiantes para crear representaciones alegóricas que reflejan temáticas culturales, sociales y educativas de relevancia para la juventud. El trabajo de los colegios en la FNE 2025 es una oportunidad para celebrar el esfuerzo colectivo, la innovación y el espíritu juvenil que distingue a esta gran celebración provincial. Cada carroza es una muestra de la identidad de los estudiantes y un claro ejemplo de cómo la educación puede fomentar la creatividad y la participación comunitaria. Olga Aredes Las carrozas que van a desfilar Esc. de Ed. Técnica N° 1 "Gral. Savio" – Palpalá

Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez"

Colegio Cristiano Evangélico – CHE IL

Colegio Martín Pescador

Colegio del Salvador

Esc. Prov. de Arte N° 1 "Medardo Pantoja"

Colegio Santa Teresita

Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Monterrico

Colegio Informático Blaise Pascal

Esc. Pcial. de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada"

Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante"

Colegio N° 3 Éxodo Jujeño

Colegio San Alberto Magno – FASTA

Secundario N° 33 – Reyes

Colegio Santa Bárbara

Esc. de Ed. Técnica N° 1 Luis Michaud – El Carmen

Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" – Volcán

Colegio Secundario N° 54

Bachillerato Pcial. N° 6

Colegio Secundario N° 1 Crucero ARA Gral. Belgrano

Escuela Agrotécnica N° 1 – El Brete (Palpalá)

Colegio Secundario N° 6

Colegio Polimodal N° 3

Esc. de Ed. Técnica N° 2 – Prof. Jesús Raúl Salazar

Colegio Secundario N° 2 – T. Rocha Solórzano

Colegio Pablo Pizzurno

Bachillerato Pcial. N° 2 – Gdor. Jorge Villafañe

Colegio Nuevo Horizonte N° 2 – Monterrico

Esc. de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas – Capital

Colegio Privado Jean Piaget

Polimodal N° 2 – Abra Pampa

Esc. de Ed. Técnica N° 1 Cnel. M. A. Prado – San Pedro

Colegio Nuevo Horizonte N° 1

Colegio Privado Los Olivos – San Pedro

Bachillerato Pcial. N° 3 – Monterrico

Secundario N° 34 – Capital

Esc. Pcial. Agrotécnica N° 7 R. Hueda – Perico

Bachillerato Pcial. N° 21

Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro"

ARENI

Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

Complejo Educativo José Hernández

Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

Colegio Privado Nueva Siembra

Colegio Nuestra Sra. del Huerto

Colegio Modelo Palpalá

Colegio Remedios de Escalada

Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

Colegio Secundario N° 43

Colegio Los Lapachos

Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

Colegio Parroquial – El Carmen

Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

EMDEI

Colegio Mayor Jujuy

Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

Colegio N° 2 Armada Argentina

Colegio Antonio María Gianelli

Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

Colegio IPSEL

Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

Colegio Cañónigo Gorriti

Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

Asociación Todos Juntos

Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

Nueva Generación

