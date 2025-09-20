FNE 2025: Canal 4 transmitirá el desfile doble de carrozas

Hoy se llevará a cabo el esperado doble desfile de carrozas en el marco de la FNE 2025, congregando nuevamente a cientos de jóvenes de toda la provincia en la Ciudad Cultural. En esta ocasión desfilarán las 80 carrozas, cada una elaborada por estudiantes de distintos establecimientos educativos, quienes con esfuerzo y dedicación exhiben el fruto de su trabajo como carroceros.
La participación de los colegios nuevamente será el centro de atención en la Ciudad Cultural, ya que el trabajo artesanal y creativo de los estudiantes es la esencia que da vida a cada carroza y eso ya quedó demostrado en los dos primeros desfiles que se realizaron. Esta actividad no solo pone en valor el talento artístico de los jóvenes, sino que resalta el trabajo en equipo entre las comunidades educativas. Cada carroza representa horas de planificación, diseño y elaboración, mostrando la pasión y compromiso de sus creadores. Canal 4 transmitirá este doble desfile desde la Ciudad Cultural.
Comenzará temprano
Según el cronograma establecido, el desfile comenzará aproximadamente a las 18 horas, momento en que las carrozas comenzarán a desfilar frente al público que se congregará en la Ciudad Cultural para disfrutar de los tradicionales desfiles. Cabe destacar que, a diferencia de las jornadas anteriores, se caracterizará por su mayor dinamismo, ya que las carrozas pasarán sin la lectura alegórica que describe cada una, lo que agiliza el ritmo del evento y permite apreciar de manera más fluida la creatividad y estética de los trabajos.
Los desfiles previos ya dejaron en claro el alto nivel de las presentaciones, con carrozas que no solo sorprenden por su diseño y elaboración, sino también por la capacidad de los estudiantes para crear representaciones alegóricas que reflejan temáticas culturales, sociales y educativas de relevancia para la juventud.
El trabajo de los colegios en la FNE 2025 es una oportunidad para celebrar el esfuerzo colectivo, la innovación y el espíritu juvenil que distingue a esta gran celebración provincial. Cada carroza es una muestra de la identidad de los estudiantes y un claro ejemplo de cómo la educación puede fomentar la creatividad y la participación comunitaria.
Las carrozas que van a desfilar
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 "Gral. Savio" – Palpalá
- Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez"
- Colegio Cristiano Evangélico – CHE IL
- Colegio Martín Pescador
- Colegio del Salvador
- Esc. Prov. de Arte N° 1 "Medardo Pantoja"
- Colegio Santa Teresita
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Monterrico
- Colegio Informático Blaise Pascal
- Esc. Pcial. de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada"
- Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante"
- Colegio N° 3 Éxodo Jujeño
- Colegio San Alberto Magno – FASTA
- Secundario N° 33 – Reyes
- Colegio Santa Bárbara
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Luis Michaud – El Carmen
- Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" – Volcán
- Colegio Secundario N° 54
- Bachillerato Pcial. N° 6
- Colegio Secundario N° 1 Crucero ARA Gral. Belgrano
- Escuela Agrotécnica N° 1 – El Brete (Palpalá)
- Colegio Secundario N° 6
- Colegio Polimodal N° 3
- Esc. de Ed. Técnica N° 2 – Prof. Jesús Raúl Salazar
- Colegio Secundario N° 2 – T. Rocha Solórzano
- Colegio Pablo Pizzurno
- Bachillerato Pcial. N° 2 – Gdor. Jorge Villafañe
- Colegio Nuevo Horizonte N° 2 – Monterrico
- Esc. de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas – Capital
- Colegio Privado Jean Piaget
- Polimodal N° 2 – Abra Pampa
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Cnel. M. A. Prado – San Pedro
- Colegio Nuevo Horizonte N° 1
- Colegio Privado Los Olivos – San Pedro
- Bachillerato Pcial. N° 3 – Monterrico
- Secundario N° 34 – Capital
- Esc. Pcial. Agrotécnica N° 7 R. Hueda – Perico
- Bachillerato Pcial. N° 21
- Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro"
- ARENI
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará
- Complejo Educativo José Hernández
- Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
- Colegio Privado Nueva Siembra
- Colegio Nuestra Sra. del Huerto
- Colegio Modelo Palpalá
- Colegio Remedios de Escalada
- Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte
- Colegio Secundario N° 43
- Colegio Los Lapachos
- Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas
- Colegio Parroquial – El Carmen
- Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada
- EMDEI
- Colegio Mayor Jujuy
- Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo
- Colegio N° 2 Armada Argentina
- Colegio Antonio María Gianelli
- Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá
- Bachillerato Provincial N° 19 – Yala
- Colegio Secundario N° 32 René Favaloro
- Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos
- Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada
- Colegio IPSEL
- Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
- Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
- Colegio Cañónigo Gorriti
- Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
- Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
- Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico
- Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano
- Asociación Todos Juntos
- Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro
- Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar
- Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
- Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro
- Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz
- Nueva Generación
