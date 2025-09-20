FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive con gran alegría en Ciudad Cultural donde hoy se está llevando a cabo el desfile del Grupo B con la participación de 40 carrozas y carruajes, entre ellas el trabajo de la Escuela Técnica Provincial N°2 "Horacio Guzmán" que vuelven después de 41 años a la FNE.
La carroza representa de la mejor manera a la localidad de San Pedro de Jujuy, ya que los chicos decidieron mostrar el Carnaval de las Yungas jujeñas. Despues de 41 años vuelven a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Cabe destacar que el año pasado hicieron una mini carroza y participaron a nivel local en un desfile en su ciudad, este año dieron el gran paso.
En diálogo con los estudiantes de la institución comentaron: "Hace dos años que queríamos participar y hacer una carroza y lo pudimos lograr". "La verdad que trabajamos bien, costó porque somos pocos, solo 25 carroceros, muchas noches estuvimos sin dormir, pero acá estamos", agregaron entusiasmados.
