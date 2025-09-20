FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive con gran alegría en Ciudad Cultural donde hoy se está llevando a cabo el desfile del Grupo B con la participación de 40 carrozas y carruajes, entre ellas el trabajo de la Escuela Técnica Provincial N°2 "Horacio Guzmán" que vuelven después de 41 años a la FNE.

La carroza representa de la mejor manera a la localidad de San Pedro de Jujuy, ya que los chicos decidieron mostrar el Carnaval de las Yungas jujeñas. Despues de 41 años vuelven a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Cabe destacar que el año pasado hicieron una mini carroza y participaron a nivel local en un desfile en su ciudad, este año dieron el gran paso.

En diálogo con los estudiantes de la institución comentaron: "Hace dos años que queríamos participar y hacer una carroza y lo pudimos lograr". "La verdad que trabajamos bien, costó porque somos pocos, solo 25 carroceros, muchas noches estuvimos sin dormir, pero acá estamos", agregaron entusiasmados.

Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.



