FNE 2025: así se vivió el desfile de carrozas del Grupo B

La voz de los carroceros: orgullo en la FNE 2025

image

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sigue regalando historias de dedicación y creatividad. Los carroceros, verdaderos protagonistas de la fiesta, hablaron de lo que significó trabajar en sus proyectos y del orgullo de verlos desfilar en Ciudad Cultural.

Desde la EET N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, destacaron la apuesta tecnológica de su carroza:

“Para la carroza utilizamos un motor a inyección y mediante la energía rotativa le da fuerza a la central hidráulica que tiene la carroza. No necesitamos grupo electrónico para las luces ni los movimientos, es la primera vez que se usa este sistema. Estamos innovando con esto y nos animamos a hacerlo con mucha ayuda de los profesores. La carroza tiene más de 100 movimientos, estamos orgullosos de nuestra carroza.”

image

Por su parte, los estudiantes del Colegio Secundario N° 32 contaron cómo lograron darle vida a su proyecto utilizando creatividad y conciencia ambiental:

“La mayoría son materiales reciclados, usamos pedacitos de CD, latas, cáscaras de huevo y un montón de materiales más. Estamos muy contentos con el esfuerzo de todos los chicos, estuvimos mañana, tarde y noche trabajando para que salga hermosa como salió.”

Otra carrocera resumió el sentimiento que comparten cientos de jóvenes jujeños en estos días: “Orgullosa y feliz por el resultado. Fue mucho tiempo, empezamos en abril a juntar los materiales y después de mucho trabajo pudimos terminarla. Es hermosa y estamos orgullosos.”

Más palabras de los carroceros

Desde el Colegio Secundario N° 32, los estudiantes contaron:

"La mayoría de los materiales que usamos son reciclados: pedacitos de CD, latas, cáscaras de huevo y muchos otros. Estamos muy contentos con el esfuerzo de todos los chicos. Estuvimos mañana, tarde y noche trabajando para que la carroza quede tan hermosa como salió."

Por su parte, los carroceros de la EET N° 1 Pbro. Escolástico Zegada compartieron:

“Estamos muy orgullosos de presentar este gran laburo que es nuestro, de los profes y de los padres. Comenzamos vendiendo empanadas, cosas dulces y organizamos un gran bingo para conseguir los fondos para este proyecto que tiene más de 150 movimientos.

Queremos mandar un saludo a todos los chicos del colegio que le metieron todo el aguante y las ganas, a los padres, las familias y todas las personas que nos apoyan y votan por nosotros.”