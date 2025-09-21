Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Nicki Nicole y Lamine Yamal siguen demostrando que su relación atraviesa un gran momento. Con la llegada de la primavera, la artista argentina compartió en sus redes sociales un gesto romántico que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus millones de seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Ojos Verdes” sorprendió con una imagen muy simbólica: el regalo que le hizo llegar su pareja para recibir la nueva estación del año. Se trató de un hermoso ramo de flores amarillas y blancas, colores cargados de energía y alegría, que marcaron el inicio de una nueva etapa. La publicación incluyó un emoji de carita emocionada, una estrella y un corazón amarillos, lo que terminó de derretir a los fans.

El detalle no pasó desapercibido, sobre todo porque el 21 de septiembre es una fecha muy especial en Argentina: regalar flores amarillas se convirtió en una tradición que se popularizó en los últimos años gracias a las redes sociales y a la recordada telenovela juvenil Floricienta. La ficción, emitida entre 2004 y 2005, incluyó la icónica canción “Flores Amarillas”, que transformó este gesto en un símbolo de amor y esperanza para toda una generación.

Festejo del cumpleaños de Nicki Nicole No es la primera vez que el joven futbolista del Barcelona sorprende a Nicki con un detalle de este tipo. Hace apenas unas semanas, para el cumpleaños número 25 de la cantante, la pareja festejó en Barcelona con una celebración íntima llena de romanticismo: globos de corazones, pétalos y una torta especialmente decorada. Sin embargo, el regalo que se llevó todas las miradas fue un exclusivo collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, inicial de su nombre, que la artista lució durante toda la velada. Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera Lejos de esconderse de las cámaras, Nicki y Lamine parecen disfrutar de compartir estos momentos con su público. Con gestos simples pero cargados de significado, la pareja sigue escribiendo una historia de amor que conquista tanto a los fans del fútbol como a los de la música. Sus seguidores, mientras tanto, ya esperan ansiosos cuál será el próximo guiño romántico que decidan mostrar.

