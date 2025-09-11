jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 19:29
Oficial.

La foto que confirma el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

El joven estrella del Barcelona y la cantante argentina hicieron oficial su noviazgo, subiendo fotos juntos en sus cuentas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La rosarina y el español confirmaron su relación.

La rosarina y el español confirmaron su relación. 

Nicki Nicole confirmó nuevo novio.
Espectáculos.

¡Romance confirmado! La foto de Nicki Nicole con su nuevo novio
Nicki Nicole incursionará en la actuación dentro de esta producción de Netflix.
Streaming.

Netflix: Nicki Nicole confirmó su participación en Envidiosa

La foto que confirmó la relación

Durante varios días surgieron algunas hipótesis de ruptura entre los jóvenes que se los había visto juntos en España, pero este jueves todo eso se terminó cuando la estrella del Barcelona compartió una historia junto a Nicki Nicole. Seguidamente, la rosarina también subió una foto con él mirando una serie.

NICKI
Lamine Yamal - Nicki Nicole

Qué dijo Nicki Nicole sobre esta nueva relación

En una entrevista reciente, la artista habló de su presente en España: “Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos. Estoy muy feliz, muy enamorada”. Ante la pregunta directa de una cronista sobre si estaba enamorada de Lamine Yamal, Nicki Nicole se limitó a reír y retirarse del lugar, confirmando así la relación.

Cuándo surgieron los primeros rumores entre Nicki y Lamine

Los primeros rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzaron en julio. Se cree que se conocieron durante la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista. Las especulaciones crecieron cuando la cantante estuvo presente en un partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia, disputado en el Estadio Johan Cruyff, donde fue saludada por el presidente del club, Joan Laporta. Más tarde, ambos fueron vistos juntos en un hotel de Mónaco, lo que aumentó aún más las sospechas sobre su relación.

Nicki Nicole, Paris Jackson y Ester Expósito brillaron en evento exclusivo

Un evento de alto perfil celebrado recientemente reunió a destacadas figuras internacionales y locales del mundo del espectáculo y la moda. La cantante argentina Nicki Nicole, la actriz y modelo parisina Paris Jackson, y la estrella española Ester Expósito fueron las protagonistas de una noche llena de estilo y sorpresas que llamó la atención de medios y fanáticos alrededor del mundo.

Nicki Nicole junto a varias modelos y actrices

Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo.  
Farándula.

La periodista Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y mostró a su bebé

Por  Redacción de TodoJujuy

