miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 13:03
Espectáculos.

Nicki Nicole y Lamine Yamal separados: duraron 13 días

Medios europeos aseguran que la cantante argentina, Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal se separaron tras 13 días de noviazgo. Los detalles en la nota.

Por  Analía Farfán
Nicki Nicole y Lamine Yamal.
La versión surgió luego de que el medio deportivo español Marca señalara que ambos sacaron todo rastro de publicaciones conjuntas recientes, aunque ninguno de los dos confirmó o desmintió la supuesta ruptura de inmediato.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Incluso, algunos usuarios -además de preguntarse si era cierto o no- indicaron que no había posteos sino historias previas y por eso ya no estaban a la vista.

Mientras tanto, el delantero de 17 años se encuentra actualmente concentrado con la Selección de España, que enfrentará a Turquía y Bulgaria por las eliminatorias europeas al Mundial 2026. Ella también prefirió el silencio inicial tras los rumores que crecían con fuerza.

Si bien el padre del jugador había señalado semanas atrás que no conocía a la artista porque escuchaba "música urbana de Estados Unidos", poco después los jóvenes fueron fotografiados juntos en las calles de Barcelona.

Además, la pareja se mostró oficialmente por primera vez en el cumpleaños N°25 de Nicole, el 25 de agosto último, a través de una fotografía en la que se los veía a ambos rodeados de rosas rojas y rosas, globos con forma de corazón y una enorme torta alusiva. Allí el futbolista le había dedicado romántico mensaje.

Esa imagen ya no está a la vista en Instagram, así como ninguna otra instantánea del aparente amor fugaz. Tampoco figura registro alguno del festejo de Yamal, quien cumplió 18 años el 13 de julio, y tiempo después de aquella oficialización había también subido tomas en los que se los veía unidos.

Mientras aumenta la intriga sobre lo que realmente pasó, algunos usuarios de redes comentan en otros posteos del jugador consultando "¿Qué pasó con Niki?" y pidiendo saber "si el chisme era verdad". Incluso uno se animó a más y señaló: "¿Acaso sufriste una desilusión amorosa que pusiste tu perfil en negro?".

