lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 07:52
¡Romance confirmado! La foto de Nicki Nicole con su nuevo novio

Los rumores de noviazgo llevan semanas circulando, pero el propio novio de Nicki Nicole fue el encargado de confirmarlo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nicki Nicole confirmó nuevo novio.

Nicki Nicole confirmó nuevo novio.

Las especulaciones sobre un posible romance entre Lamine Yamal (18) y la estrella rosarina Nicki Nicole (25) ya no son un secreto: el futbolista del FC Barcelona hizo oficial la relación mediante una romántica publicación en sus redes sociales el día del cumpleaños de la cantante. En la imagen, rodeados de globos, velas y pétalos, el delantero la abraza con ternura. La dedicatoria fue breve pero elocuente: dos corazones rosados y un emoji de torta.

Las señales públicas del afecto entre ambos se remontan a semanas atrás: su encuentro en la fiesta del 18º cumpleaños de Yamal, la presencia de Nicki en el Trofeo Joan Gamper ataviada con una camiseta del Barça con el nombre y dorsal del futbolista, y su escapada enjet privado juntos a Mónaco fueron algunos de los indicios más comentados.

Además, la pareja intercambió guiños en sus redes sociales. Yamal subió una story desde un videojuego con la frase “¿Cuándo ganarás?”, etiquetando a Nicole; ella respondió con un simpático “Primera vez que pierdo”. Pequeños gestos públicos que avivan aún más el vínculo.

En paralelo, el padre del futbolista, Mounir Nasraoui, generó revuelo al afirmar públicamente no conocer a Nicki Nicole ni su música, confesando ignorar incluso su rostro. La respuesta llamó la atención por su desinterés y sinceridad, provocando diversas reacciones en redes.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal es un joven futbolista español que se desempeña como delantero en el FC Barcelona y en la Selección de España. Nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Es hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana, y desde muy chico se destacó en las divisiones inferiores del club catalán.

En abril de 2023, con solo 15 años, debutó oficialmente en la Primera División con la camiseta del Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en la historia reciente del equipo. Su gran talento, velocidad y capacidad de desequilibrio lo convirtieron rápidamente en una de las mayores promesas del fútbol europeo.

Con la Selección de España también marcó un récord: en septiembre de 2023 debutó en las Eliminatorias para la Eurocopa con 16 años y anotó un gol frente a Georgia, siendo el jugador más joven en convertir con la camiseta roja.

Actualmente es considerado una de las joyas del Barça y del fútbol mundial, comparado por muchos con leyendas como Lionel Messi por su capacidad ofensiva y su impacto en el juego a tan corta edad.

