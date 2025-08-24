domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 14:44
En el barro

¿Dónde ver En el barro? El nuevo spin-off del universo de El Marginal

La serie carcelaria femenina creada por Sebastián Ortega se estrenó el 14 de agosto y expande el universo de El Marginal.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
En el Barro es la serie éxito de Netflix.

En el Barro es la serie éxito de Netflix.

Lee además
Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie. video
Streaming.

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez
Una jujeña hizo el casting para salir en la serie En el barro. video
Netflix.

Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

Esta serie es un spin-off de la aclamada ficción El Marginal, producida también por Sebastián Ortega. Tras su llegada al penal, la trama se vuelve más desafiante desde una perspectiva femenina, explorando nuevas voces y conflictos dentro del mismo universo narrativo.

La protagonista es Gladys Guerra, conocida como "La Borges", quien establece fuerte presencia en la cárcel de mujeres La Quebrada —donde también surgen figuras como Marina Delorsi, interpretada por Valentina Zenere— en un entorno cargado de corrupción, alianzas violentas y luchas internas.

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix

Ficha técnica y dato clave

  • Plataforma: Netflix
  • Estreno: 14 de agosto de 2025
  • Episodios: 8 de 52 minutos cada uno
  • Protagonistas: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega, Carolina Ramírez y más.
  • Temática: Drama carcelario femenino con tintes de suspenso, poder y solidaridad extrema
  • Segunda temporada: Confirmada y ya filmada; se espera su estreno en 2026

Por qué verla

En el barro lleva el universo violento y atrapante de El Marginal a una dimensión nueva: la cárcel de mujeres. Con historias de lealtad, traición y tenacidad, ofrece una mirada cruda y poderosa desde la carne del sistema penitenciario. Quienes disfrutaron con El Marginal encontrarán en esta versión femenina la misma tensión metálica, ahora concentrada en una hermandad forjada bajo presión y barro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

Furor por "En el Barro", de Netflix: ¿Quién es la actriz que encarna a "La gallega"?

Estrenó "En el barro" y hubo un sentido homenaje a Locomotora Oliveras en el primer capítulo

Lo que se lee ahora
Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel