¿Dónde ver En el barro? El nuevo spin-off del universo de El Marginal

En el Barro es la serie éxito de Netflix.

En el barro ya está disponible exclusivamente en Netflix, donde puede verse en streaming con sus ocho episodios de la primera temporada.

Esta serie es un spin-off de la aclamada ficción El Marginal, producida también por Sebastián Ortega. Tras su llegada al penal, la trama se vuelve más desafiante desde una perspectiva femenina, explorando nuevas voces y conflictos dentro del mismo universo narrativo.

La protagonista es Gladys Guerra, conocida como "La Borges", quien establece fuerte presencia en la cárcel de mujeres La Quebrada —donde también surgen figuras como Marina Delorsi, interpretada por Valentina Zenere— en un entorno cargado de corrupción, alianzas violentas y luchas internas.

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix Ficha técnica y dato clave Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno : 14 de agosto de 2025

: 14 de agosto de 2025 Episodios : 8 de 52 minutos cada uno

: 8 de 52 minutos cada uno Protagonistas : Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega, Carolina Ramírez y más.

: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega, Carolina Ramírez y más. Temática : Drama carcelario femenino con tintes de suspenso, poder y solidaridad extrema

: Drama carcelario femenino con tintes de suspenso, poder y solidaridad extrema Segunda temporada: Confirmada y ya filmada; se espera su estreno en 2026 Por qué verla En el barro lleva el universo violento y atrapante de El Marginal a una dimensión nueva: la cárcel de mujeres. Con historias de lealtad, traición y tenacidad, ofrece una mirada cruda y poderosa desde la carne del sistema penitenciario. Quienes disfrutaron con El Marginal encontrarán en esta versión femenina la misma tensión metálica, ahora concentrada en una hermandad forjada bajo presión y barro.

