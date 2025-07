Polémica por la fiesta de Lamine Yamal: aseguran que pidió "reclutar 12 mujeres"

Calvo, con experiencia en el ambiente nocturno y familiarizada con mujeres que suelen ser contratadas como imagen en eventos privados , aclaró que no se dedica profesionalmente a gestionar este tipo de encuentros. No obstante, reconoció que su trayectoria le permitió intuir rápidamente de qué se trataba: “ Te dan una tarjeta para tus propios gastos. En el momento que te dan esa tarjeta no sabes a lo que te expones o qué pretenden de ti ”, advirtió.

Según reveló TardeAR, a cada invitada se le entregaría una tarjeta precargada con un monto previamente estipulado, que, según una fuente cercana al jugador, estaría entre 10.000 y 20.000 euros.

Requisitos estrictos y máxima discreción para ir a la fiesta

En el programa también se exhibieron los presuntos requisitos enviados a quienes aceptaron participar en la exclusiva celebración. El mensaje incluía reglas muy claras: “No phones. No cameras. Sin drogas. Todo está incluido, vuelos, hotel, comida y lo que decidas pasar mientras estás en la isla preparándote para la fiesta. La ubicación exacta se compartirá unas horas antes de que empiece la fiesta. La discreción es obligatoria”. Estas exigencias tenían como objetivo asegurar la total privacidad tanto del evento como de los asistentes.

La modelo calificó la oferta como una “proposición indecente” y afirmó que, a pesar de la suma ofrecida, optó por rechazarla. El paquete incluía todos los gastos cubiertos —vuelos, alojamiento, comidas y servicios durante la estadía en la isla—, además de un compromiso de confidencialidad y la revelación de la ubicación exacta pocas horas antes del inicio del evento.

La controversia se agravó cuando Claudia Calvo denunció un intento de hackeo en sus cuentas de redes sociales tras hacer públicas estas revelaciones. “Estoy segura de que ha sido gente del equipo de Lamine Yamal”, señaló.

La celebración, considerada una de las más fastuosas del verano europeo por congregar a 200 invitados y figuras como Bizarrap, Duki, Ozuna y Bad Gyal, también generó polémica tras una denuncia presentada por la ADEE.

Polémica social y comunicado de la ADEE en redes

La asociación publicó un comunicado en la red social X (antes Twitter) donde expresó: “La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal. Actuaremos por la vía legal y social”.

Tras la repercusión de sus palabras, Claudia Calvo utilizó su cuenta de Instagram para suavizar el tono y aclarar: “Desde aquí, quiero dejar en claro de forma oficial que yo no he hablado nada más que de lo que se me ha informado a mí, y en ningún momento he hablado o nombrado a alguien con dichas acusaciones y que todo es presuntamente, ya que no está demostrado con imágenes o pruebas tangibles, y pido perdón si se ha malinterpretado mi testimonio”.