Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson en Milán

Evangelina Anderson vive una etapa de cambios personales tras su reciente separación de Martín Demichelis , siendo soltera por primera vez en casi dos décadas. En este contexto, viajó a Milán junto a su hermana Celeste, Majo Martino y familiares para participar de la Semana de la Moda , donde organizaron un almuerzo con Milca Gili que terminó protagonizando un momento insólito.

Durante el encuentro, Eros Ramazzotti , reconocido cantante italiano, se unió al grupo, despertando la atención de los presentes. Entre risas y música, Ramazzotti se mostró cercano a Anderson, hasta que intentó besarla en dos ocasiones. La modelo rechazó rápidamente los acercamientos, agachándose para evitar el contacto y dejando clara su postura frente al gesto del artista. El momento quedó registrado en video, compartido por Gili en sus historias de Instagram, y rápidamente se volvió viral con comentarios de sorpresa y humor.

Más allá del incómodo episodio, el viaje de Anderson a Milán fue un espacio de nuevas experiencias y amistades, reflejando su adaptación a una etapa marcada por autonomía, nuevas oportunidades y proyectos personales.

Este episodio no es aislado en la trayectoria de Ramazzotti, quien en 2021 mostró interés por la empresaria Wanda Nara durante un escándalo mediático. Según reveló Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, el cantante italiano se contactó con Nara ofreciéndose como apoyo en aquel momento difícil, generando especulaciones y comentarios en redes sociales sobre sus acercamientos a figuras argentinas mediáticas.

El conductor Ángel de Brito destacó la figura del cantante como un ícono romántico internacional y sex symbol, mientras los panelistas debatían sobre su soltería y atractivo. La historia de Eros Ramazzotti y sus acercamientos a celebridades sigue generando curiosidad y cobertura mediática, y el reciente episodio con Evangelina Anderson volvió a situarlo en el centro de la atención.