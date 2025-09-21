domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 12:14
Incómodo.

Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson en Milán

El cantante italiano protagonizó un episodio inesperado durante un almuerzo con la modelo, quien rechazó sus avances, y el video se viralizó en redes sociales.

Por  Verónica Pereyra
Eros Ramazzotti en un almuerzo con Evangelina Anderson
Durante el encuentro, Eros Ramazzotti, reconocido cantante italiano, se unió al grupo, despertando la atención de los presentes. Entre risas y música, Ramazzotti se mostró cercano a Anderson, hasta que intentó besarla en dos ocasiones. La modelo rechazó rápidamente los acercamientos, agachándose para evitar el contacto y dejando clara su postura frente al gesto del artista. El momento quedó registrado en video, compartido por Gili en sus historias de Instagram, y rápidamente se volvió viral con comentarios de sorpresa y humor.

Más allá del incómodo episodio, el viaje de Anderson a Milán fue un espacio de nuevas experiencias y amistades, reflejando su adaptación a una etapa marcada por autonomía, nuevas oportunidades y proyectos personales.

Este episodio no es aislado en la trayectoria de Ramazzotti, quien en 2021 mostró interés por la empresaria Wanda Nara durante un escándalo mediático. Según reveló Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, el cantante italiano se contactó con Nara ofreciéndose como apoyo en aquel momento difícil, generando especulaciones y comentarios en redes sociales sobre sus acercamientos a figuras argentinas mediáticas.

El conductor Ángel de Brito destacó la figura del cantante como un ícono romántico internacional y sex symbol, mientras los panelistas debatían sobre su soltería y atractivo. La historia de Eros Ramazzotti y sus acercamientos a celebridades sigue generando curiosidad y cobertura mediática, y el reciente episodio con Evangelina Anderson volvió a situarlo en el centro de la atención.

