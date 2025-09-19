viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 08:07
Tini Stoessel

Por fin llego el día: María Becerra y Tini Stoessel lanzaron "Hasta que me enamoro"

A cuatro años de “Miénteme”, María Becerra y Tini Stoessel vuelven a unir sus voces con un tema cargado de emoción y complicidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El sencillo cierra la trilogía de Shanina, alter ego conceptual del próximo disco de María Becerra (Crédito: Warner Music)

El sencillo cierra la trilogía de Shanina, alter ego conceptual del próximo disco de María Becerra (Crédito: Warner Music)

María Becerra y Tini Stoessel hablaron de su vínculo y la amistad que las une a lo largo de los años (Crédito: Warner Music)

María Becerra y Tini Stoessel hablaron de su vínculo y la amistad que las une a lo largo de los años (Crédito: Warner Music)

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron Hasta Que Me Enamoro (Crédito: Warner Music)

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron "Hasta Que Me Enamoro" (Crédito: Warner Music)

Después de cuatro años de espera y muchas especulaciones, María Becerra y Tini Stoessel volvieron a unir sus voces en “Hasta que me enamoro”, una canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El tema, con base afrobeat, habla de la vulnerabilidad y del autoengaño que muchas veces acompañan al amor.

Embed - Maria Becerra, TINI - HASTA QUE ME ENAMORO (Official Video) | SHANINA: PARTE III

El lanzamiento marca el cierre de la trilogía dedicada al personaje Shanina, el alter ego conceptual que María Becerra viene construyendo en su próximo disco. “Hasta que me enamoro” llega después de “Corazón Vacío” e “Infinitos como el mar”, y completa una narrativa musical que mezcla música y actuación.

El videoclip, dirigido por Diego Peskins, refuerza esa historia: muestra a Shanina internada en un entorno que simula un psiquiátrico, mientras lucha con sus emociones y limitaciones. La irrupción de Tini en escena representa la fuerza que impulsa a la protagonista a liberarse.

María Becerra y Tini Stoessel compartieron un live en Instagram

Antes del estreno, ambas artistas compartieron un live en Instagram en el que hablaron de la grabación y recordaron cómo fue el reencuentro creativo después de “Miénteme” en 2021. Entre risas y anécdotas, contaron que la canción fue pensada desde hace meses y que encontraron el momento perfecto para lanzarla.

María Becerra y Tini Stoessel
María Becerra y Tini Stoessel hablaron de su vínculo y la amistad que las une a lo largo de los años (Crédito: Warner Music)

María Becerra y Tini Stoessel hablaron de su vínculo y la amistad que las une a lo largo de los años (Crédito: Warner Music)

“Es un temazo, estoy demasiado feliz con el video y con cerrar la historia de Shanina con alguien tan importante como Tini”, expresó Becerra. Por su parte, Stoessel agregó: “Nos encontramos en un momento especial de nuestras vidas, y eso hizo que el proyecto saliera desde un lugar sincero y profundo”.

El público recibió la canción con entusiasmo, destacando la química entre ambas artistas y el trasfondo de amistad que se refleja en el proyecto. Tanto Becerra como Stoessel no descartaron futuras colaboraciones e incluso deslizaron la posibilidad de compartir escenario en sus próximos shows.

Con este nuevo single, las dos estrellas argentinas confirman su vigencia y su capacidad de transformar cada lanzamiento en un fenómeno musical y cultural.

