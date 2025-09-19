viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 10:26
Elección Nacional.

Quedan las últimas entradas para ver a Airbag en la FNE 2025

La Elección Nacional de la FNE 2025 tendrá a Airbag como show central. El 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, quedan pocas entradas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Airbag llega a la FNE 2025.

Airbag llega a la FNE 2025.

Airbag en la Elección Nacional (1)
Airbag en la Elección Nacional (2)
Airbag en la Elección Nacional (3)

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) ya se vive a pleno en Jujuy y uno de los momentos más esperados será la Elección de la Representante Nacional, que este año contará con un show explosivo de Airbag. El evento se realizará el viernes 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto y promete ser una de las noches más convocantes de la edición 2025.

Centro Polivalente de Arte Profesor Luis Martínez
Ciudad Cultural.

FNE 2025: esta noche es el turno del desfile de carrozas y carruajes del Grupo B
luz tito: entrar a gran hermano fue una experiencia que me cambio la vida video
Invitada especial.

Luz Tito: "Entrar a Gran Hermano fue una experiencia que me cambió la vida"

Airbag en la Elección Nacional (2)

Entradas casi agotadas para Airbag

La venta de tickets comenzó el 4 de agosto a través de la web norteticket.com y la respuesta del público fue inmediata. Tanto la Popular ($15.000), la Preferencial ($30.000) como el Campo Delantero ($60.000) ya se encuentran agotadas.

Actualmente, solo quedan las últimas localidades en los sectores:

  • Campo Trasero: $40.000
  • Platea: $50.000

Además, los menores de 5 años ingresarán gratis, siempre que lo hagan acompañados de un adulto responsable.

Airbag en la Elección Nacional (3)

Cómo comprar las entradas

Los interesados en asegurar su lugar para la noche más esperada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes pueden adquirir sus entradas en norteticket.com. El sistema permite pagar con tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Naranja X Plan Z y también con Mercado Pago (dinero en cuenta).

El show de Airbag se suma a la magia de la elección de la nueva representante, una de las tradiciones más importantes de la FNE, que cada año reúne a miles de jóvenes y familias de todo el país en un mismo festejo.

Airbag en la Elección Nacional (1)

