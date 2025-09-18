El Poli 2 de Abra Pampa recorrió más de 200 km. y llevó la Puna a Ciudad Cultural

El Polimodal 2 de Abra Pampa. El Polimodal 3 de Abra Pampa. El Polimodal 3 de Abra Pampa. El Polimodal 3 de Abra Pampa.

Los alumnos del Polimodal 2 de Abra Pampa vuelven a ser protagonistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) luego de cinco años de ausencia. Para esta edición, realizaron un verdadero acto de amor a su tierra: recorrieron más de 200 kilómetros para llevar a Ciudad Cultural un carruaje que refleja el espíritu de la Puna jujeña.

La institución no participaba desde 2019 y su regreso fue celebrado por la comunidad educativa y el público. “Queríamos volver y mostrar lo que somos”, expresaron los estudiantes, emocionados por el esfuerzo que significó la travesía y la construcción del carruaje que este jueves desfila.

Una obra hecha de tradición El carruaje está elaborado con materiales reciclados y artesanales: vidrio, maples de huevo, hojas, cartones, hilo y tejidos de lana de llama y oveja, creando un diseño que combina creatividad y compromiso ambiental.

Las estructuras representan íconos de la Puna, como el puma, la yareta y pinturas rupestres, en una composición que busca transmitir la fuerza, la cultura y la belleza de esta región de Jujuy. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Grupos y ordenamiento de las carrozas Grupo A Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica

Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza

Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje

Colegio Martín Pescador - Carruaje

Colegio del Salvador - Carroza

Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje

Colegio Santa Teresita - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica

Colegio Blaise Pascal - Carruaje

Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje

Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza

Colegio Nacional N° 3 "Éxodo Jujeño" - Carruaje

Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza

Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje

Colegio Santa Bárbara - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica

Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje

Colegio Secundario N° 54 - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza

Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje

Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza

Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje

Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica

Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje

Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza

Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje

Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza

Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje

Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica

Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza

Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)

Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza

Colegio Secundario N° 54 - Carruaje

Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza

Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)

ARENI Grupo B Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica

Complejo Educativo José Hernández - Carroza

Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje

Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje

Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza

Colegio Modelo Palpalá - Carruaje

Colegio Remedios de Escalada - Carruaje

Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica

Colegio Secundario N° 43 - Carruaje

Colegio Los Lapachos - Carruaje

Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza

Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje

Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza

EMDEI - Carruaje

Colegio Mayor Jujuy - Carruaje

Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica

Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje

Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje

Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza

Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje

Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza

Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje

Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica

IPSEL - Carruaje

Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje

Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza

Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje

Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza

Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica

Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza

Asociación Todos Juntos - Carruaje

Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)

Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje

Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)

Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica

Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje

