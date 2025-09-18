El Poli 2 de Abra Pampa recorrió más de 200 km. y llevó la Puna a Ciudad Cultural

Los alumnos del Polimodal 2 de Abra Pampa vuelven a ser protagonistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) luego de cinco años de ausencia. Para esta edición, realizaron un verdadero acto de amor a su tierra: recorrieron más de 200 kilómetros para llevar a Ciudad Cultural un carruaje que refleja el espíritu de la Puna jujeña.
La institución no participaba desde 2019 y su regreso fue celebrado por la comunidad educativa y el público. “Queríamos volver y mostrar lo que somos”, expresaron los estudiantes, emocionados por el esfuerzo que significó la travesía y la construcción del carruaje que este jueves desfila.
Una obra hecha de tradición
El carruaje está elaborado con materiales reciclados y artesanales: vidrio, maples de huevo, hojas, cartones, hilo y tejidos de lana de llama y oveja, creando un diseño que combina creatividad y compromiso ambiental.
Las estructuras representan íconos de la Puna, como el puma, la yareta y pinturas rupestres, en una composición que busca transmitir la fuerza, la cultura y la belleza de esta región de Jujuy.
Grupos y ordenamiento de las carrozas
Grupo A
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
- Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
- Colegio Martín Pescador - Carruaje
- Colegio del Salvador - Carroza
- Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
- Colegio Santa Teresita - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
- Colegio Blaise Pascal - Carruaje
- Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
- Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
- Colegio Nacional N° 3 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
- Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
- Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
- Colegio Santa Bárbara - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
- Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
- Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
- Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
- Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
- Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
- Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
- Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
- Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
- Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
- Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
- Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
- Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
- Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
- Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
- Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
- Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
- Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
- ARENI
Grupo B
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
- Complejo Educativo José Hernández - Carroza
- Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
- Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
- Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
- Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
- Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
- Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
- Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
- Colegio Los Lapachos - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
- Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
- EMDEI - Carruaje
- Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
- Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
- Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
- Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
- Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
- Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
- Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
- Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
- IPSEL - Carruaje
- Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
- Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
- Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
- Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
- Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
- Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
- Asociación Todos Juntos - Carruaje
- Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
- Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
- Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
- Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
- Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
- Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje
