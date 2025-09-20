domingo 21 de septiembre de 2025

20 de septiembre de 2025 - 22:58
Domingo.

FNE 2025: este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Hoy en Ciudad Cultural se realizará la exposición de carrozas y la elección del paje 10. Las actividades empezarán a las 14 y a las 18, respectivamente.

Por  Agustín Weibel
Elección del Paje 10.

Elección del Paje 10.

Las carrozas y los carruajes estarán en las carpas para poder ser apreciados por las personas que digan en la Ciudad Cultural. La misma es gratuita y se realizará hasta las 18 cuando empiece la Elección del Paje 10.

image

Con respecto a la elección de mañana, serán aproximadamente 70 chicos que van a representar a distintas instituciones de toda la provincia. Para este gran encuentro los estudiantes tendrán un espectáculo especial que acompañará la presentación de los pajes que a medida que pasa el tiempo ganan un rol mas protagónico en una fiesta que no para de crecer.

Elección Provincial con entrada libre y gratuita

Con respecto a lo que sucederá el lunes 22, comentó: “La Elección Provincial va a ser el lunes 22 acá en Ciudad Cultural es abierta y gratuita como ya lo venimos haciendo hace varios años tenemos la suerte de tener todas las representantes del interior de nuestra provincia, y también la presencia de un grupo musical que estuvo m pensado en lo que tiene que ver con la familia”.

Agenda completa de la FNE 2025

    • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
    • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
    • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
    • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
    • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
    • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

