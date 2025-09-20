FNE 2025: este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

La FNE 2025 se vive a pleno en San Salvador de Jujuy y el día de hoy será un día mas que especial porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia.

Las carrozas y los carruajes estarán en las carpas para poder ser apreciados por las personas que digan en la Ciudad Cultural. La misma es gratuita y se realizará hasta las 18 cuando empiece la Elección del Paje 10.

Con respecto a la elección de mañana, serán aproximadamente 70 chicos que van a representar a distintas instituciones de toda la provincia. Para este gran encuentro los estudiantes tendrán un espectáculo especial que acompañará la presentación de los pajes que a medida que pasa el tiempo ganan un rol mas protagónico en una fiesta que no para de crecer.

Elección Provincial con entrada libre y gratuita

Con respecto a lo que sucederá el lunes 22, comentó: “La Elección Provincial va a ser el lunes 22 acá en Ciudad Cultural es abierta y gratuita como ya lo venimos haciendo hace varios años tenemos la suerte de tener todas las representantes del interior de nuestra provincia, y también la presencia de un grupo musical que estuvo m pensado en lo que tiene que ver con la familia”.

Agenda completa de la FNE 2025