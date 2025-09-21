domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 10:58
Celebridades.

El reencuentro de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

Los artistas coincidieron en un evento familiar y compartieron las imágenes del tierno momento en las redes sociales.

Por  Verónica Pereyra
Sin embargo, con el correr de las semanas, las aguas se calmaron y cada uno retomó su vida por separado. En las redes sociales, tanto Nico como Gimena se mostraron enfocados en sus proyectos profesionales y rodeados de amigos, aunque sin volver a hablar públicamente del tema.

Aunque no se fotografiaron juntos, los artistas dejaron en claro que coincidieron en el mismo festejo. Nico Vázquez, que actualmente protagoniza Rocky, publicó una imagen con el pequeño y le dedicó un sentido mensaje: “Feli de amor”. Por su parte, Accardi eligió mostrar detalles de la torta, la decoración y momentos del evento, sin posar directamente con su ex.

De esta manera, Nico y Gimena demostraron que, a pesar de la dolorosa separación y de las especulaciones que los rodearon, todavía mantienen un vínculo cercano y respetuoso. El reencuentro en la comunión refleja que la historia que compartieron durante casi dos décadas no se borra de un día para otro, y que la familia y los afectos siguen siendo un punto de unión para ambos.

Qué pasó entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

La ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi fue una de las más comentadas del año. La noticia estalló a mediados de julio, cuando comenzaron a circular rumores de una fuerte crisis que, según allegados, venía gestándose desde hacía meses. Lo que en principio parecía una simple pelea de pareja terminó convirtiéndose en un escándalo mediático cuando trascendieron acusaciones cruzadas de infidelidad.

La ruptura se hizo definitiva cuando, el 21 de julio, firmaron el divorcio de manera oficial. En ese momento, ninguno de los dos quiso dar demasiadas declaraciones públicas, pero sí dejaron entrever que la relación se había desgastado y que ya no había vuelta atrás. A pesar de la tensión que rodeó al final de la pareja, tanto Nico Vázquez como Gimena Accardi pidieron respeto por la historia compartida y remarcaron que su intención era preservar la intimidad después de casi dos décadas de amor y convivencia.

