Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Candela Vetrano decidió hablar después de que su nombre apareciera en el escándalo mediático que rodea a Gimena Accardi y Nicolás Vázquez . Su pareja, el actor Andrés Gil, fue señalado como el supuesto tercero en discordia, una versión que tanto Accardi como el propio Gil desmintieron de manera tajante.

Según se conoció en las últimas horas, Vetrano habría tenido una actitud directa frente a los trascendidos. De acuerdo con lo revelado en el programa Socios del Espectáculo, la actriz se comunicó con Accardi para transmitirle tranquilidad.

“Cande, la mujer de Andrés, la habría llamado a ella y le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada” , relató Yanina Latorre al aire, en referencia a los intercambios de llamados que se produjeron cuando la noticia comenzó a instalarse en los medios y en redes sociales.

Ante el avance de los rumores, Andrés Gil utilizó sus redes sociales para dejar en claro su postura. “Lo que está circulando es absolutamente falso”, escribió en una historia de Instagram, donde además lamentó que el trabajo teatral con Accardi y Vázquez se viera opacado por la polémica.

“Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”, agregó el actor, haciendo referencia a la obra En otras palabras, que comparte con los protagonistas del escándalo.

La palabra de Gimena Accardi sobre la separación

Este martes, Gimena Accardi también habló en una entrevista y aclaró que el desliz que admitió no tuvo nada que ver con su compañero de elenco. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y eso sí necesito que eso frene”, afirmó la actriz.

Además, explicó que la persona con la que tuvo un desliz no pertenece al medio artístico. “Fue alguien random que no tiene nada que ver con el ambiente. Ni intenten hurgar porque desapareció de mi vida”, aseguró.

Un escándalo que sacudió al espectáculo

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años juntos, provocó un revuelo en el mundo del espectáculo. A pesar de las desmentidas, el rumor sobre un vínculo entre Accardi y Andrés Gil se instaló con fuerza en las redes sociales, lo que llevó tanto al actor como a su pareja, Candela Vetrano, a romper el silencio para poner fin a las especulaciones.