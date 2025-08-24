domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 11:40
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Candela Vetrano se pronunció después de que su pareja, Andrés Gil, quedara en el centro de los rumores por una supuesta relación con Gimena Accardi.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Candela Vetrano y Andrés Gil.

Candela Vetrano y Andrés Gil.

La reacción de Candela Vetrano.
La reacción de Candela Vetrano tras la confesión de Gimena Accardi
El gesto de Candela Vetrano en medio de los rumores

Según se conoció en las últimas horas, Vetrano habría tenido una actitud directa frente a los trascendidos. De acuerdo con lo revelado en el programa Socios del Espectáculo, la actriz se comunicó con Accardi para transmitirle tranquilidad.

“Cande, la mujer de Andrés, la habría llamado a ella y le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada”, relató Yanina Latorre al aire, en referencia a los intercambios de llamados que se produjeron cuando la noticia comenzó a instalarse en los medios y en redes sociales.

“Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”, agregó el actor, haciendo referencia a la obra En otras palabras, que comparte con los protagonistas del escándalo.

Candela Vetrano y Andrés Gil
Candela Vetrano y Andrés Gil.

Candela Vetrano y Andrés Gil.

La palabra de Gimena Accardi sobre la separación

Este martes, Gimena Accardi también habló en una entrevista y aclaró que el desliz que admitió no tuvo nada que ver con su compañero de elenco. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y eso sí necesito que eso frene”, afirmó la actriz.

Además, explicó que la persona con la que tuvo un desliz no pertenece al medio artístico. “Fue alguien random que no tiene nada que ver con el ambiente. Ni intenten hurgar porque desapareció de mi vida”, aseguró.

Un escándalo que sacudió al espectáculo

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años juntos, provocó un revuelo en el mundo del espectáculo. A pesar de las desmentidas, el rumor sobre un vínculo entre Accardi y Andrés Gil se instaló con fuerza en las redes sociales, lo que llevó tanto al actor como a su pareja, Candela Vetrano, a romper el silencio para poner fin a las especulaciones.

