La palabra de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nico Vázquez: ¿Qué dijo?

Tras la confirmación de su separación , Nico Vázquez y Gimena Accardi se vieron envueltos en rumores sobre supuestas traiciones y terceras personas . El actor fue relacionado con Dai Fernández , recientemente separada de Gonzalo Gerber , mientras que en LAM señalaron que la verdadera causa del quiebre habría sido una infidelidad de Accardi.

Según se informó, la actriz presuntamente mantuvo durante meses un vínculo secreto con un actor reconocido y casado , cuyo nombre Ángel de Brito decidió no revelar. El presentador explicó que la ruptura se debió a que la actriz mantenía un vínculo estable con otro hombre del ámbito artístico .

“ Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, y no una relación casual, sino que venía desde hace tiempo. Es el verdadero motivo de la separación entre ellos ”, aseguró durante el programa, destacando que la relación paralela se prolongó por varios meses y que el rumor ya circulaba entre amigos y colegas antes de hacerse público.

El nombre de Andrés Gil , colega de teatro de Gimena y pareja de Cande Vetrano , volvió a circular en las redes sociales semanas después de que se lo relacionara con ella, generando revuelo tras el anuncio de la separación del matrimonio tras 18 años juntos .

Según lo relatado en el programa, el camino hacia la ruptura estuvo marcado por la desconfianza y la necesidad de confirmaciones. Durante el último año de convivencia, el actor comenzó a percibir comportamientos extraños en su esposa, en medio de una crisis que ya llevaba más de doce meses.

Si bien al principio atribuyó los comportamientos extraños al desgaste natural de la relación, el actor terminó confrontando pruebas claras que demostraban la presencia de un tercero en la vida de su pareja. Tras descubrirlo, Gimena reconoció la infidelidad. “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, comentó el conductor, agregando que el actor ya tenía sospechas antes de contar con confirmación concreta.

Quién sería el tercero en discordia

En LAM se detalló que el “tercero en discordia” sería un actor destacado del medio artístico argentino, casado y con hijos. Yanina Latorre puntualizó: “Es alguien conocido que también es casado”. La situación se volvió más complicada cuando Pepe Ochoa, panelista del programa, contó que la esposa del actor implicado se enteró de la infidelidad hace poco, tras recibir un aviso directo de Nicolás Vázquez.

Nico Vázquez confirmó la separación tras obtener pruebas concretas de la relación paralela de Accardi.

Gimena Accardi y Nico Vázquez, luego de la separación

La ruptura tuvo un fuerte efecto emocional, particularmente sobre el actor. Según lo comentado en el programa, atravesó un estado de profunda melancolía que incluso se manifestó físicamente, con notable pérdida de peso y una lesión que lo obligó a posponer varias funciones de su obra. Por su parte, la actriz habría afrontado la situación con mayor firmeza, apoyada en parte por su incipiente relación amorosa y por un viaje a Europa que le permitió distanciarse del escándalo.

Antes de la separación, circulaban múltiples rumores y conjeturas sobre la pareja. Durante varias semanas, se relacionó a Vázquez con su colega de teatro, Dai Fernández, pero tanto el actor como su entorno negaron estas versiones. En realidad, la relación ya atravesaba una crisis de más de un año, y la revelación de la infidelidad de Accardi aceleró la conclusión de un vínculo que había perdurado más de 15 años y que era considerado uno de los más estables y admirados del ambiente artístico.

Recientemente se confirmó la ruptura entre Fernández y su novio Gonzalo Gerber, después de siete años juntos. Paula Varela informó sobre la noticia este lunes en Intrusos (América TV) y señaló: “Es una separación que va a dar que hablar porque trae aparejado otras especulaciones. Ya hace tiempo venía un desgaste y lo que pasó con Nico erosionó un poco la crisis que venían transitando”.